https://sputnikarabic.ae/20221123/الإمارات-تدين-التفجيرين-في-محطة-حافلات-بالقدس-الغربية--1070483601.html
الإمارات تدين التفجيرين في محطة حافلات بالقدس الغربية
الإمارات تدين التفجيرين في محطة حافلات بالقدس الغربية
أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، التفجيرين في محطة حافلات بمدينة القدس الغربية حدثا في وقت سابق من اليوم، ووصفتهما بالهجمات الإرهابية. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T18:15+0000
2022-11-23T18:15+0000
2022-11-23T18:16+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "تدين سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم في القدس. وتقدم تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا. كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن الهجوم المزدوج الذي وقع في القدس الغربية، يختلف في طبيعته عن الهجمات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.وبحسب الشرطة الإسرائيلية، وقع التفجيران بعبوات ناسفة، الأول عند محطة للحافلات قرب بلدة "جفعات شاؤول"، فيما وقع الثاني في راموت في القدس الغربية أيضا، وأسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كانت الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين ينفذها فلسطينيون عادة من خلال الدهس أو الطعن أو حتى بإطلاق نار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الإمارات تدين التفجيرين في محطة حافلات بالقدس الغربية
18:15 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 18:16 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، التفجيرين في محطة حافلات بمدينة القدس الغربية حدثا في وقت سابق من اليوم، ووصفتهما بالهجمات الإرهابية.
القاهرة - سبوتنيك.
ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "تدين سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم في القدس. وتقدم تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا. كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن الهجوم المزدوج
الذي وقع في القدس الغربية، يختلف في طبيعته عن الهجمات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، وقع التفجيران بعبوات ناسفة، الأول عند محطة للحافلات قرب بلدة "جفعات شاؤول"، فيما وقع الثاني في راموت في القدس الغربية أيضا، وأسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كانت الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين ينفذها فلسطينيون عادة من خلال الدهس أو الطعن أو حتى بإطلاق نار.