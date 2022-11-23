https://sputnikarabic.ae/20221123/البنتاغون-لا-نعلم-شيء-عن-اللقاء-الممكن-لأوكرانيا-وإيران-حول-الطائرات-المسيرة-1070450122.html

البنتاغون: لا نعلم شيء عن اللقاء الممكن لأوكرانيا وإيران حول الطائرات المسيرة

البنتاغون: لا نعلم شيء عن اللقاء الممكن لأوكرانيا وإيران حول الطائرات المسيرة

أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن البنتاغون ليس على علم باللقاء الممكن لإيران وأوكرانيا، المكرس للتحقيق في مسألة توريد... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T02:49+0000

2022-11-23T02:49+0000

2022-11-23T02:49+0000

إيران

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو – سبوتنيك. وقالت سينغ في إحاطة إعلامية: "أنا لست على علم بهذا اللقاء. ولم ندعمه".وأضافت المتحدثة أن إجراء مثل هذا اللقاء في الواقع قد يكون مثيراً للاستغراب.وأمس الثلاثاء، ردت إيران مجددا على "المزاعم الجديدة لوسائل الإعلام الأمريكية حول إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا"، مشيرة إلى أن "إيران طلبت عقد اجتماع خبراء مشترك مع المسؤولين الأوكرانيين للتحقيق في هذه الادعاءات".وفي رسالة بعثتها إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، "اتخاذ خطوات مهمة حتى الآن في التعامل المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا، وسيستمر هذا الأمر حتى تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضافت البعثة الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن سوء الفهم الذي نشأ في هذا الصدد يمكن حله من خلال مواصلة التعامل مع أوكرانيا بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة"، مشيرة إلى أن إيران وروسيا تتبادلان التعاون الدفاعي والعلمي والبحثي على أساس اتفاقيات ثنائية منذ سنوات طويلة، والتي تعود إلى ما قبل بدء الأزمة في أوكرانيا".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".كما أكد وزير الخارجية الإيراني، في الوقت ذاته، أن "طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تدين-الحظر-الأوروبي-الجديد-وترفض-مزاعم-نقل-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069340635.html

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