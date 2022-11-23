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الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
https://sputnikarabic.ae/20221123/الجيش-الإسرائيلي-انفجار-في-مدخل-القدس-ووقوع-إصابات--1070450848.html
الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس
الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T05:23+0000
2022-11-23T06:13+0000
القدس
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وبحسب الإذاعة، الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس.في هذه الأثناء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل القدس بحثا عن مشتبهيْن.فيما ذكرت "نجمة داود الحمراء" أن الفرق الطبية قامت بنقل 7 مصابين إلى المستشفيات من بينهم 2 في حالة خطيرة و1 متوسطة و4 إصابات طفيفة.كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سبعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة حرجة، يتلقون حاليا العلاج.ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار، حيث لا تستبعد الشرطة احتمال وقوع هجوم إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-فتى-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1070449130.html
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القدس
القدس

الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس

05:23 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 23.11.2022)
© MENAHEM KAHANAعملية القدس نقلة نوعية للانتفاضة الفلسطينية
عملية القدس نقلة نوعية للانتفاضة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© MENAHEM KAHANA
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس.
وبحسب الإذاعة، الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس.
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أمس, 23:55 GMT
في هذه الأثناء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل القدس بحثا عن مشتبهيْن.
فيما ذكرت "نجمة داود الحمراء" أن الفرق الطبية قامت بنقل 7 مصابين إلى المستشفيات من بينهم 2 في حالة خطيرة و1 متوسطة و4 إصابات طفيفة.
كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سبعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة حرجة، يتلقون حاليا العلاج.
ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار، حيث لا تستبعد الشرطة احتمال وقوع هجوم إرهابي.
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