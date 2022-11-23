https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-60-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-5-مدرعات-1070469897.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 5 مدرعات

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 5 مدرعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها على محور دونيتسك، حيث قامت، خلال يوم واحد، بالقضاء على أكثر من 60 جنديا... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T12:25+0000

2022-11-23T12:25+0000

2022-11-23T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية. تم خلال يوم واحد على هذا المحور، القضاء على أكثر من 60 جندياً أوكرانياً وتدمير خمس مدرعات تابعة للجيش الأوكراني".وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط خمس طائرات مسيرة في مناطق حقول التنقيب عن مكثفات الغاز في البحر الأسود وسيفاستوبول.وجاء في بيان الوزارة: "قامت وسائل الدفاع الجوي، خلال يوم واحد، بإسقاط خمس مسيرات في منطقة حقول مكثفات الغاز في البحر الأسود وسيفاستوبول".وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية قامت بتدمير 72 وحدة مدفعية أوكرانية وراداراً أمريكي الصنع، خلال يوم واحد.وجاء في بيان الوزارة بهذا الصدد: "قامت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية، بضرب موقع قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فولنيانسك بمقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والعسكرية ومعدات في 144 منطقة، بالقرب من بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من صنع الولايات المتحدة من طراز "أي أن /تي بي كو-37".وبالإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع بتدمير مستودعين لذخائر الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات الأوكرانية في بلدة فولنيانسك، ومقاطعة زابوروجيه، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا؛ أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221121/وسائل-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-11-قذيفة-1070389015.html

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