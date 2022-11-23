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https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html
الدفاع الروسية تنفي مزاعم التواصل بين غيراسيموف وباور حول أمن الملاحة في البحر الأسود
الدفاع الروسية تنفي مزاعم التواصل بين غيراسيموف وباور حول أمن الملاحة في البحر الأسود
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية زعمت تواصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع رئيس اللجنة العسكرية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:55+0000
2022-11-23T12:55+0000
روسيا
الناتو
البحر الأسود
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن محادثة مزعومة "جرت مؤخرا" بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، هي أخبار مزيفة".وشددت الوزارة على عدم وجود اتصالات منتظمة مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف في إطار "لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات" التي ليس لها وجود.وأضاف البيان أن "المعلومات المنشورة حول التوصل إلى "اتفاق" مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، بشأن "أمن حركة السفن في البحر الأسود" هي مجرد اختلاق من البداية إلى النهاية".يشار إلى أن الخارجية الروسية كانت قد حذرت في وقت سابق، من أن أي محاولات لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية سيجري التصدي لها بحزم، كما استنكرت ما وصفتها بالمماطلة في رفع الحظر عن توريد الأسمدة الروسية إلى البلدان المحتاجة.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الأمم-المتحدة-تعلن-تعليق-حركة-السفن-عبر-البحر-الأسود-في-إطار-اتفاقية-الحبوب-بشكل-مؤقت--1069720903.html
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روسيا, الناتو, البحر الأسود
روسيا, الناتو, البحر الأسود

الدفاع الروسية تنفي مزاعم التواصل بين غيراسيموف وباور حول أمن الملاحة في البحر الأسود

12:55 GMT 23.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية زعمت تواصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، للاتفاق حول قضايا أمن حركة السفن في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن محادثة مزعومة "جرت مؤخرا" بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، هي أخبار مزيفة".
وشددت الوزارة على عدم وجود اتصالات منتظمة مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف في إطار "لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات" التي ليس لها وجود.
وأضاف البيان أن "المعلومات المنشورة حول التوصل إلى "اتفاق" مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، بشأن "أمن حركة السفن في البحر الأسود" هي مجرد اختلاق من البداية إلى النهاية".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
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1 نوفمبر, 16:37 GMT
يشار إلى أن الخارجية الروسية كانت قد حذرت في وقت سابق، من أن أي محاولات لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية سيجري التصدي لها بحزم، كما استنكرت ما وصفتها بالمماطلة في رفع الحظر عن توريد الأسمدة الروسية إلى البلدان المحتاجة.
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