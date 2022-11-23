https://sputnikarabic.ae/20221123/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-أرمينيا-للمشاركة-في-قمة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1070471241.html
الرئيس الروسي يصل إلى أرمينيا للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
الرئيس الروسي يصل إلى أرمينيا للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:48+0000
2022-11-23T12:48+0000
2022-11-23T12:49+0000
العالم
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واستقبل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الرئيس الروسي في مطار زفارتنوتس في العاصمة.وكانت آخر مرة يزور فيها الرئيس الروسي بوتين يريفان في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، سيناقش قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي عددًا من الوثائق الرئيسية التي تهدف إلى زيادة فعالية المنظمة. يذكر أن المنظمة العسكرية السياسية تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس الروسي يصل إلى أرمينيا للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
12:48 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
واستقبل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الرئيس الروسي في مطار زفارتنوتس في العاصمة.
وكانت آخر مرة يزور فيها الرئيس الروسي بوتين يريفان في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، سيناقش قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي عددًا من الوثائق الرئيسية التي تهدف إلى زيادة فعالية المنظمة.
يذكر أن المنظمة العسكرية السياسية تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.