https://sputnikarabic.ae/20221123/السيطرة-على-حريق-اندلع-بالمقر-السكني-لسفير-الجزائر-في-موسكو-1070458548.html
السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو
السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بالمقر السكني لسفير الجزائر في العاصمة الروسية موسكو. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:05+0000
2022-11-23T09:05+0000
2022-11-23T09:05+0000
الجزائر
روسيا
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وقال أحد العاملين في خدمة الطوارئ لـ"سبوتنيك": "تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11:26 (بالتوقيت المحلي)".وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11.08 وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 3 طوابق".وأشار إلى أن الأسباب الأولية لحدوث الحريق هو حدوث ماس كهربائي.كما أكد أنه لا توجد معلومات عن ضحايا جراء الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الجزائرية-زيارة-رئيس-البلاد-إلى-روسيا-جاهزة-ويمكن-أن-تحصل-قبل-نهاية-العام-1070055634.html
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الجزائر, روسيا
السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بالمقر السكني لسفير الجزائر في العاصمة الروسية موسكو.
وقال
أحد العاملين في خدمة الطوارئ لـ"سبوتنيك": "تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11:26 (بالتوقيت المحلي)".
وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11.08 وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 3 طوابق".
وأشار إلى أن الأسباب الأولية لحدوث الحريق هو حدوث ماس كهربائي.
كما أكد أنه لا توجد معلومات عن ضحايا جراء الحريق.