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السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو
السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بالمقر السكني لسفير الجزائر في العاصمة الروسية موسكو. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:05+0000
2022-11-23T09:05+0000
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روسيا
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وقال أحد العاملين في خدمة الطوارئ لـ"سبوتنيك": "تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11:26 (بالتوقيت المحلي)".وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11.08 وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 3 طوابق".وأشار إلى أن الأسباب الأولية لحدوث الحريق هو حدوث ماس كهربائي.كما أكد أنه لا توجد معلومات عن ضحايا جراء الحريق.
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الجزائر, روسيا
الجزائر, روسيا

السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو

09:05 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بالمقر السكني لسفير الجزائر في العاصمة الروسية موسكو.
وقال أحد العاملين في خدمة الطوارئ لـ"سبوتنيك": "تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11:26 (بالتوقيت المحلي)".
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وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11.08 وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 3 طوابق".
وأشار إلى أن الأسباب الأولية لحدوث الحريق هو حدوث ماس كهربائي.
كما أكد أنه لا توجد معلومات عن ضحايا جراء الحريق.
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