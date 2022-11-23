https://sputnikarabic.ae/20221123/السيطرة-على-حريق-اندلع-بالمقر-السكني-لسفير-الجزائر-في-موسكو-1070458548.html

السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو

السيطرة على حريق اندلع بالمقر السكني لسفير الجزائر في موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بالمقر السكني لسفير الجزائر في العاصمة الروسية موسكو. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T09:05+0000

2022-11-23T09:05+0000

2022-11-23T09:05+0000

الجزائر

روسيا

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وقال أحد العاملين في خدمة الطوارئ لـ"سبوتنيك": "تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11:26 (بالتوقيت المحلي)".وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11.08 وأن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 3 طوابق".وأشار إلى أن الأسباب الأولية لحدوث الحريق هو حدوث ماس كهربائي.كما أكد أنه لا توجد معلومات عن ضحايا جراء الحريق.

https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الجزائرية-زيارة-رئيس-البلاد-إلى-روسيا-جاهزة-ويمكن-أن-تحصل-قبل-نهاية-العام-1070055634.html

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