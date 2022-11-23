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الصحة التركية: إصابة 22 شخصا بعد زلزال في غرب تركيا
https://sputnikarabic.ae/20221123/الصحة-التركية-إصابة-22-شخصا-بعد-زلزال-في-غرب-تركيا-1070450355.html
الصحة التركية: إصابة 22 شخصا بعد زلزال في غرب تركيا
الصحة التركية: إصابة 22 شخصا بعد زلزال في غرب تركيا
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، صباح اليوم الأربعاء، إن اثنين وعشرين شخصا أصيبوا بعد الزلزال الذي وقع في دوزجة التركية غربي البلاد، أحدهم في حالة خطيرة. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T03:36+0000
2022-11-23T03:44+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وكتب قوجة على تويتر: "الوضع الحالي فيما يتعلق بالزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة والذي وقع في دوزجة في الساعة 04:08 صباحا: لدينا 22 جريحا في دوزجة، أحدهم في حالة خطيرة بسبب القفز من ارتفاع".وأضاف: "تم إرسال فرق الإسعاف المطلوبة إلى المدينة، وسنشارك المعلومات الجديدة".وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل في البحر الأبيض المتوسط في بيان سابق إن زلزالا بلغت قوته 6.0 درجة ضرب غرب تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221123/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-منطقة-في-غرب-تركيا-1070449785.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

الصحة التركية: إصابة 22 شخصا بعد زلزال في غرب تركيا

03:36 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 03:44 GMT 23.11.2022)
© AFP 2022 / Dogan News Agency آثار زلزال قوي ضرب مدينة بودروم، تركيا 21 يوليو/ تموز 2017
آثار زلزال قوي ضرب مدينة بودروم، تركيا 21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Dogan News Agency
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قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، صباح اليوم الأربعاء، إن اثنين وعشرين شخصا أصيبوا بعد الزلزال الذي وقع في دوزجة التركية غربي البلاد، أحدهم في حالة خطيرة.
أنقرة - سبوتنيك. وكتب قوجة على تويتر: "الوضع الحالي فيما يتعلق بالزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة والذي وقع في دوزجة في الساعة 04:08 صباحا: لدينا 22 جريحا في دوزجة، أحدهم في حالة خطيرة بسبب القفز من ارتفاع".
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة في غرب تركيا
01:20 GMT
وأضاف: "تم إرسال فرق الإسعاف المطلوبة إلى المدينة، وسنشارك المعلومات الجديدة".
وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل في البحر الأبيض المتوسط في بيان سابق إن زلزالا بلغت قوته 6.0 درجة ضرب غرب تركيا.
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