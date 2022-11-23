https://sputnikarabic.ae/20221123/الطيران-الحربي-التركي-يدمر-سلسلة-منشآت-نفطية-وحيوية-شرقي-سوريا-فيديو-وصور-1070478371.html

الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا... فيديو وصور

الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا... فيديو وصور

خرجت مجموعة من المنشآت الحيوية والنفطية الحكومية السورية، التي تسيطر عليها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، عن الخدمة في ريف محافظة الحسكة إثر قصف جوي وبري... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T15:26+0000

2022-11-23T15:26+0000

2022-11-23T15:28+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070477211_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_7e9627950857fd352c761e9678ef5949.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن معمل غاز السويدية (الغاز المنزلي) خرج عن الخدمة، اليوم الأربعاء، نتيجة القصف الجوي التركي العنيف على مبنى المعمل، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في الخزانات وغرفة التحكم بعد سقوط ما يقارب 7 قذائف صاروخية داخله.وأوضح المراسل أن خروج المعمل عن الخدمة أدى إلى خروج محطة توليد كهرباء "السويدية" في منطقة معبدة، شمال شرقي الحسكة عن العمل نتيجة توقف إمداد المحطة بالغاز، وقطع الكهرباء عن منطقة واسعة من ريف الحسكة.وذكر المراسل أن الطائرات الحربية التركية قصفت محطة ضخ النفط الخام في قرية "علي أغا" بريف منطقة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن جميع المنشآت المذكورة تتبع مديرية نفط الحسكة في رميلان.إلى ذلك، أوضح المراسل أن الطائرات الحربية التركية قصفت محطة تجميع نفط زاربة بالقرب من قرية ملا عباس بعدة صواريخ، لتعاود الطائرات الحربية التركية قصف محطة تجميع نفط سعيدة بالقرب من قرية كرديم، شمال بلدة القحطانية، حيث تعرضت جميع الآبار والمنشآت النفطية في منطقة القحطانية للقصف.وتعتبر محطة سعيدة ثاني أكبر محطة لتجميع النفط في محافظة الحسكة بعد محطة رميلان وهي تابعة لحقول نفط الحسكة في الرميلان المحتلة من قبل الجيش الأمريكي.وكان ثلاثة من عناصر "قسد" قد قتلوا وأصيب آخرون بجروح بليغة بقصف لطائرة مسيرة تركية استهدفت قاعدة لهم بالقرب من قاعدة للجيش الأمريكي (استراحة الوزير) على جسم السد الغربي في محيط مدينة الحسكة، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأشار المراسل إلى أن جميع مواقع قوات "قسد" تشهد استنفارا عسكريا كبيرا مع إخلاء عدد كبير منها نتيجة القصف الجوي المركز للطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية التركية لليوم الرابع على التوالي في مناطق بأرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب.

https://sputnikarabic.ae/20221123/سوريا-تركيا-لا-تفي-بالتزاماتها-بموجب-صيغة-أستانا-1070462126.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم