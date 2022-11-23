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https://sputnikarabic.ae/20221123/الطيران-الحربي-التركي-يدمر-سلسلة-منشآت-نفطية-وحيوية-شرقي-سوريا-فيديو-وصور-1070478371.html
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا... فيديو وصور
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا... فيديو وصور
خرجت مجموعة من المنشآت الحيوية والنفطية الحكومية السورية، التي تسيطر عليها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، عن الخدمة في ريف محافظة الحسكة إثر قصف جوي وبري... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T15:26+0000
2022-11-23T15:28+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن معمل غاز السويدية (الغاز المنزلي) خرج عن الخدمة، اليوم الأربعاء، نتيجة القصف الجوي التركي العنيف على مبنى المعمل، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في الخزانات وغرفة التحكم بعد سقوط ما يقارب 7 قذائف صاروخية داخله.وأوضح المراسل أن خروج المعمل عن الخدمة أدى إلى خروج محطة توليد كهرباء "السويدية" في منطقة معبدة، شمال شرقي الحسكة عن العمل نتيجة توقف إمداد المحطة بالغاز، وقطع الكهرباء عن منطقة واسعة من ريف الحسكة.وذكر المراسل أن الطائرات الحربية التركية قصفت محطة ضخ النفط الخام في قرية "علي أغا" بريف منطقة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن جميع المنشآت المذكورة تتبع مديرية نفط الحسكة في رميلان.إلى ذلك، أوضح المراسل أن الطائرات الحربية التركية قصفت محطة تجميع نفط زاربة بالقرب من قرية ملا عباس بعدة صواريخ، لتعاود الطائرات الحربية التركية قصف محطة تجميع نفط سعيدة بالقرب من قرية كرديم، شمال بلدة القحطانية، حيث تعرضت جميع الآبار والمنشآت النفطية في منطقة القحطانية للقصف.وتعتبر محطة سعيدة ثاني أكبر محطة لتجميع النفط في محافظة الحسكة بعد محطة رميلان وهي تابعة لحقول نفط الحسكة في الرميلان المحتلة من قبل الجيش الأمريكي.وكان ثلاثة من عناصر "قسد" قد قتلوا وأصيب آخرون بجروح بليغة بقصف لطائرة مسيرة تركية استهدفت قاعدة لهم بالقرب من قاعدة للجيش الأمريكي (استراحة الوزير) على جسم السد الغربي في محيط مدينة الحسكة، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأشار المراسل إلى أن جميع مواقع قوات "قسد" تشهد استنفارا عسكريا كبيرا مع إخلاء عدد كبير منها نتيجة القصف الجوي المركز للطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية التركية لليوم الرابع على التوالي في مناطق بأرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب.
https://sputnikarabic.ae/20221123/سوريا-تركيا-لا-تفي-بالتزاماتها-بموجب-صيغة-أستانا-1070462126.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا... فيديو وصور

15:26 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiaالطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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خرجت مجموعة من المنشآت الحيوية والنفطية الحكومية السورية، التي تسيطر عليها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، عن الخدمة في ريف محافظة الحسكة إثر قصف جوي وبري عنيف من قبل الجيش التركي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن معمل غاز السويدية (الغاز المنزلي) خرج عن الخدمة، اليوم الأربعاء، نتيجة القصف الجوي التركي العنيف على مبنى المعمل، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في الخزانات وغرفة التحكم بعد سقوط ما يقارب 7 قذائف صاروخية داخله.
© Sputnik . Attia Al-Attiaالطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأوضح المراسل أن خروج المعمل عن الخدمة أدى إلى خروج محطة توليد كهرباء "السويدية" في منطقة معبدة، شمال شرقي الحسكة عن العمل نتيجة توقف إمداد المحطة بالغاز، وقطع الكهرباء عن منطقة واسعة من ريف الحسكة.
وذكر المراسل أن الطائرات الحربية التركية قصفت محطة ضخ النفط الخام في قرية "علي أغا" بريف منطقة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن جميع المنشآت المذكورة تتبع مديرية نفط الحسكة في رميلان.
© Sputnik . Attia Al-Attiaالطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
إلى ذلك، أوضح المراسل أن الطائرات الحربية التركية قصفت محطة تجميع نفط زاربة بالقرب من قرية ملا عباس بعدة صواريخ، لتعاود الطائرات الحربية التركية قصف محطة تجميع نفط سعيدة بالقرب من قرية كرديم، شمال بلدة القحطانية، حيث تعرضت جميع الآبار والمنشآت النفطية في منطقة القحطانية للقصف.
© Sputnik . Attia Al-Attiaالطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الطيران الحربي التركي يدمر سلسلة منشآت نفطية وحيوية شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتعتبر محطة سعيدة ثاني أكبر محطة لتجميع النفط في محافظة الحسكة بعد محطة رميلان وهي تابعة لحقول نفط الحسكة في الرميلان المحتلة من قبل الجيش الأمريكي.
وكان ثلاثة من عناصر "قسد" قد قتلوا وأصيب آخرون بجروح بليغة بقصف لطائرة مسيرة تركية استهدفت قاعدة لهم بالقرب من قاعدة للجيش الأمريكي (استراحة الوزير) على جسم السد الغربي في محيط مدينة الحسكة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
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وأشار المراسل إلى أن جميع مواقع قوات "قسد" تشهد استنفارا عسكريا كبيرا مع إخلاء عدد كبير منها نتيجة القصف الجوي المركز للطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية التركية لليوم الرابع على التوالي في مناطق بأرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب.
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