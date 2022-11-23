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https://sputnikarabic.ae/20221123/العاهل-المغربي-يؤكد-لغوتيريش-ضرورة-تسوية-قضية-الصحراء-على-أساس-الحكم-الذاتي-1070487736.html
العاهل المغربي يؤكد لغوتيريش ضرورة تسوية قضية الصحراء على أساس "الحكم الذاتي"
العاهل المغربي يؤكد لغوتيريش ضرورة تسوية قضية الصحراء على أساس "الحكم الذاتي"
أكد العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الموقف الثابت للمغرب بشأن تسوية قضية الصحراء على أساس مبادرة... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T21:24+0000
2022-11-23T21:24+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
أنطونيو غوتيريش
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الرباط- سبوتنيك. ونشرت وزارة القصور المغربية، بيانًا جدد فيه الملك محمد السادس دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا، من أجل قيادة هذه العملية السياسية، وكذا لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار.جاء اللقاء على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي انعقد بمدينة فاس المغربية، وخلاله أشاد غوتيريش بالالتزام الدائم للعاهل المغربي بقيم "الحوار واحترام الاختلافات".ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20221106/العاهل-المغربي-يقول-إن-الدفاع-عن-مغربية-الصحراء-يتم-وفق-منظور-سياسي-وتنموي-ويعلن-عن-برنامج-تنموي-1069893396.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أنطونيو غوتيريش
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أنطونيو غوتيريش

العاهل المغربي يؤكد لغوتيريش ضرورة تسوية قضية الصحراء على أساس "الحكم الذاتي"

21:24 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أكد العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الموقف الثابت للمغرب بشأن تسوية قضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار "السيادة والوحدة الترابية المغربية">
الرباط- سبوتنيك. ونشرت وزارة القصور المغربية، بيانًا جدد فيه الملك محمد السادس دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا، من أجل قيادة هذه العملية السياسية، وكذا لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار.
جاء اللقاء على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي انعقد بمدينة فاس المغربية، وخلاله أشاد غوتيريش بالالتزام الدائم للعاهل المغربي بقيم "الحوار واحترام الاختلافات".
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ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها.
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