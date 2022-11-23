https://sputnikarabic.ae/20221123/الكشف-عن-سبب-وضع-لاعبي-المنتخب-الألماني-أياديهم-على-أفواههم-قبل-المباراة-1070475607.html
الكشف عن سبب وضع لاعبي المنتخب الألماني أياديهم على أفواههم قبل المباراة
الكشف عن سبب وضع لاعبي المنتخب الألماني أياديهم على أفواههم قبل المباراة
ظهر لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم مكممين أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة في مونديال قطر... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T14:41+0000
2022-11-23T14:41+0000
2022-11-23T14:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وقام اللاعبون بذلك التصرف، احتجاجًا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين جنسيا.من جانبه، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريدة عبر تويتر، أوضح خلالها أن الموقف من المثليين "ليس موقفا سياسيا، فحقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض"، معتبرًا حظر الشارة المؤيدة للمثليين بمثابة حظر حقهم في التعبير.وفي وقت سابق، تراجعت منتخبات أوروبا بما فيها إنجلترا – التي كانت تقود الدعوات – عن خططها لارتداء شارة "حب واحد" (الداعمة للمثلية) خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بسبب تحذير الاتحاد الدولي من وضع اللاعبين في موقف قد يوجه لهم فيه إنذارات.في السابق، خطط قادة منتخبات تسع دول أوروبية، بما في ذلك الإنجليزي هاري كين وجاريث بيل قائد منتخب ويلز، لارتداء شارة القيادة التي تحمل شعار الحب، والتي يقولون إنها تدعو إلى "تعزيز التنوع والشمول".لكن في بيان مشترك لسبعة اتحادات أوروبية لكرة القدم، قالوا إنهم لا يستطيعون وضع لاعبيهم "في موقف يمكن أن يواجهوا فيه عقوبات رياضية"، مضيفين: "نحن محبطون للغاية من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
الكشف عن سبب وضع لاعبي المنتخب الألماني أياديهم على أفواههم قبل المباراة
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ظهر لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم مكممين أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.
وقام اللاعبون بذلك التصرف، احتجاجًا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين جنسيا.
من جانبه، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريدة عبر تويتر، أوضح خلالها أن الموقف من المثليين "ليس موقفا سياسيا، فحقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض"، معتبرًا حظر الشارة المؤيدة للمثليين بمثابة حظر حقهم في التعبير.
وفي وقت سابق، تراجعت منتخبات أوروبا بما فيها إنجلترا – التي كانت تقود الدعوات – عن خططها لارتداء شارة "حب واحد"
(الداعمة للمثلية) خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بسبب تحذير الاتحاد الدولي من وضع اللاعبين في موقف قد يوجه لهم فيه إنذارات.
في السابق، خطط قادة منتخبات تسع دول أوروبية، بما في ذلك الإنجليزي هاري كين وجاريث بيل قائد منتخب ويلز، لارتداء شارة القيادة التي تحمل شعار الحب، والتي يقولون إنها تدعو إلى "تعزيز التنوع والشمول".
لكن في بيان مشترك لسبعة اتحادات أوروبية لكرة القدم، قالوا إنهم لا يستطيعون وضع لاعبيهم "في موقف يمكن أن يواجهوا فيه عقوبات رياضية"، مضيفين: "نحن محبطون للغاية من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق".