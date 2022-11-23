https://sputnikarabic.ae/20221123/اليمن-مقتل-جنديين-وإصابة-آخر-إثر-هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-في-حضرموت-1070485418.html
اليمن... مقتل جنديين وإصابة آخر إثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في حضرموت
اليمن... مقتل جنديين وإصابة آخر إثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في حضرموت
قُتل جنديان وأصيب آخر من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إثر هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حضرموت... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T19:21+0000
2022-11-23T19:21+0000
2022-11-23T19:21+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن: "طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت موقعا لقوات المنطقة العسكرية الأولى في مديرية العبر التي تضم منفذا بريا حدوديا مع المملكة العربية السعودية غربي حضرموت".وذكر المصدر أن الهجوم الجوي أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر، فيما لم يصدر أي إعلان من "أنصار الله" بشأن الهجوم المنسوب للجماعة.يأتي الهجوم بعد يومين من تبني "أنصار الله" هجوما جويا مماثلا على ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت أكبر المحافظات في اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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الحرب على اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, العالم العربي
اليمن... مقتل جنديين وإصابة آخر إثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في حضرموت
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قُتل جنديان وأصيب آخر من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إثر هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن: "طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت موقعا لقوات المنطقة العسكرية الأولى في مديرية العبر التي تضم منفذا بريا حدوديا مع المملكة العربية السعودية غربي حضرموت".
وذكر المصدر أن الهجوم الجوي أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر، فيما لم يصدر أي إعلان من "أنصار الله" بشأن الهجوم المنسوب للجماعة.
يأتي الهجوم بعد يومين من تبني "أنصار الله" هجوما جويا مماثلا على ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت
أكبر المحافظات في اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.