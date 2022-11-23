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https://sputnikarabic.ae/20221123/باشينيان-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-فشلت-في-اتخاذ-قرار-بخصوص-رد-الفعل-بشأن-العدوان-على-أرمينيا-1070474244.html
باشينيان: منظمة معاهدة الأمن الجماعي فشلت في اتخاذ قرار بخصوص رد الفعل بشأن العدوان على أرمينيا
باشينيان: منظمة معاهدة الأمن الجماعي فشلت في اتخاذ قرار بخصوص رد الفعل بشأن العدوان على أرمينيا
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تتمكن بعد من التوصل إلى قرار بشأن رد الفعل على العدوان الأذربيجاني. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال باشينيان: "على مدى العامين الماضيين تعرضت أرمينيا وهي دولة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي للعدوان من جانب أذربيجان ثلاث مرات على الأقل، ومن المحزن أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تمنع أذربيجان من الأعمال العدوانية، بل وأكثر من ذلك".وأضاف باشينيان بالقول: "لم نتمكن حتى اليوم من التوصل إلى قرار بشأن رد فعل منظمة معاهدة الأمن الجماعي على عدوان أذربيجان على أرمينيا".ووفقًا له، فإن هذا يتسبب في إلحاق ضرر كبير بصورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي داخل أرمينيا وخارجها.وقال رئيس الحكومة الأرمينية: "إنني أعتبر هذا بمثابة الفشل الرئيسي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ويمكن قول الشيء نفسه عن حقائق التصعيد بين الحليفين قرغيزستان وطاجيكستان".ووصف باشينيان الاستجابة السريعة لطلب السلطات الكازاخستانية بتقديم الدعم في استعادة القانون والنظام في البلاد في يناير/كانون الثاني 2022، بنجاح رئاسة البلاد في المنظمة.وقال باشينيان: "حلينا القضية بين عشية وضحاها مما سمح لنا بتجنب الفوضى الداخلية"، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلدان في دورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي من الاتفاق على نهج واحد.
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العالم

باشينيان: منظمة معاهدة الأمن الجماعي فشلت في اتخاذ قرار بخصوص رد الفعل بشأن العدوان على أرمينيا

13:59 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تتمكن بعد من التوصل إلى قرار بشأن رد الفعل على العدوان الأذربيجاني.
وقال باشينيان: "على مدى العامين الماضيين تعرضت أرمينيا وهي دولة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي للعدوان من جانب أذربيجان ثلاث مرات على الأقل، ومن المحزن أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تمنع أذربيجان من الأعمال العدوانية، بل وأكثر من ذلك".
وأضاف باشينيان بالقول: "لم نتمكن حتى اليوم من التوصل إلى قرار بشأن رد فعل منظمة معاهدة الأمن الجماعي على عدوان أذربيجان على أرمينيا".
ووفقًا له، فإن هذا يتسبب في إلحاق ضرر كبير بصورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي داخل أرمينيا وخارجها.
وقال رئيس الحكومة الأرمينية: "إنني أعتبر هذا بمثابة الفشل الرئيسي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ويمكن قول الشيء نفسه عن حقائق التصعيد بين الحليفين قرغيزستان وطاجيكستان".
ووصف باشينيان الاستجابة السريعة لطلب السلطات الكازاخستانية بتقديم الدعم في استعادة القانون والنظام في البلاد في يناير/كانون الثاني 2022، بنجاح رئاسة البلاد في المنظمة.
وقال باشينيان: "حلينا القضية بين عشية وضحاها مما سمح لنا بتجنب الفوضى الداخلية"، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلدان في دورة منظمة معاهدة الأمن الجماعي من الاتفاق على نهج واحد.
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