https://sputnikarabic.ae/20221123/بريطانيا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-هليكوبتر-وقذائف-مدفعية-1070462847.html
بريطانيا تزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر وقذائف مدفعية
بريطانيا تزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر وقذائف مدفعية
قررت المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T10:45+0000
2022-11-23T10:45+0000
2022-11-23T10:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في النرويج، إن بلاده سلمت بالفعل أول طائرة هليكوبتر إلى أوكرانيا.ويعتقد وزير الدفاع البريطاني أن الحزمة العسكرية الجديدة ستساعد أوكرانيا في الحفاظ على مواقعها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.في وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرة إلى سحب كل المعدات العسكرية والأسلحة من الضفة اليمنى للنهر.من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين: "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني قوله: "دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع. ستساعد قذائف المدفعية الإضافية أوكرانيا على تأمين الأراضي (التي وصلت إليها قواتها)".تبلغ القيمة السوقية لطائرة هليكوبتر "سي كينغ"، التي تم تجديدها بعد توقف إنتاجها، 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6 ملايين دولار)، ويمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ والاستطلاع.قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، يوم السبت، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/سحب-أكثر-من-30-ألف-عسكري-روسي-ونحو-5-آلاف-قطعة-عتاد-إلى-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1070061970.html
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العالم, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا تزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر وقذائف مدفعية
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قررت المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في النرويج، إن بلاده سلمت بالفعل أول طائرة هليكوبتر إلى أوكرانيا.
ويعتقد وزير الدفاع البريطاني أن الحزمة العسكرية الجديدة ستساعد أوكرانيا في الحفاظ على مواقعها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد انسحاب القوات الروسية
من المنطقة.
في وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر
، مشيرة إلى سحب كل المعدات العسكرية والأسلحة من الضفة اليمنى للنهر.
من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين
: "الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني قوله: "دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع. ستساعد قذائف المدفعية الإضافية أوكرانيا على تأمين الأراضي (التي وصلت إليها قواتها)".
تبلغ القيمة السوقية لطائرة هليكوبتر "سي كينغ"، التي تم تجديدها بعد توقف إنتاجها، 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6 ملايين دولار)، ويمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ والاستطلاع.
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، يوم السبت، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.