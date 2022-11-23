https://sputnikarabic.ae/20221123/بعد-تدشينها-ما-الأهمية-الاقتصادية-لإطلاق-الهوية-الموحدة-للشتاء-في-السعودية-1070475995.html

بعد تدشينها... ما الأهمية الاقتصادية لإطلاق الهوية الموحدة للشتاء في السعودية

بعد تدشينها... ما الأهمية الاقتصادية لإطلاق الهوية الموحدة للشتاء في السعودية

في خضم المساعي السعودية لزيادة الإيرادات الاقتصادية غير النفطية ودعم القطاع السياحي وتطويره، دشن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الهوية الموحدة لـ"شتاء... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T15:02+0000

2022-11-23T15:02+0000

2022-11-23T15:02+0000

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وقال إن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله، وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء، الذي يبحثون عنه، كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة، بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة السعودية.وطالبت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، باستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.وأكد مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها توحيد الجهود السياحية والاقتصادية لموسم الشتاء، ما يرفع العوائد الاقتصادية من قطاع السياحة، كما تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 بتقليل الاعتماد على النفط.جذب سياحياعتبر محمد المعجل، نائب رئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض سابقا، أن إطلاق وزارة السياحة لهوية الشتاء الموحدة، تأتي ضمن البرامج التسويقية التي تطلقها للاستفادة من الشتاء، لا سيما وأن السعودية تزخر بالكثير من مناطق الجذب السياحي، مثل العلا ومناطق أخرى خاصة ببعض الفعاليات التي تقام في هذا الفصل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الفعاليات في فصل الشتاء تحت مسمى وهوية واحدة للمملكة العربية السعودية، وتوحيد التسويق، كما يحدث في مواسم السعودية بالرياض أو جدة أو أبها، وهذا من شأنه توحيد الهوية للسياح والزائرين خلال الشتاء.وأكد أن هذه الفكرة من الأفكار التسويقية الجيدة، التي تحاول استغلال العناصر المشتركة في المدن السعودية بفصل الشتاء، وتوحيد الدعاية لها، سواء كانت هذه المناطق تراثية أو مناطق شتوية تتميز بالسياحة البيئية والصحراوية والمخيمات.ويرى المعجل أن هذه الهوية ميزة جيدة تدعم تنشيط السياحة، حيث توحد الرسالة التسويقية للمملكة في فصل الشتاء، وتساعد السائح على فهم هذه المناطق وفهم الأنشطة السياحية المقدمة فيها، وهو ما يعزز الجذب السياحي.وأشار إلى أن الأفكار التسويقية الجيدة، تمثل عاملا جاذبا للسياح، لا سيما وأنها تعمل على توحيد الجهود في هذه المناطق، وتصنع هوية شاملة موحدة، كما حدث في مواسم الرياض وجدة، حيث كانت المشروعات مستقلة في السابقة، أما الآن فقد باتت تحت مظلة واحدة، بهوية وطنية موحدة، تشمل جميع الأنشطة الترفيهية والمسارح والعروض والفعاليات وغيرها.فوائد اقتصاديةاعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، أن إطلاق الهوية الموحدة للشتاء، محاولة لتحقيق أكبر استفادة من الشتاء بالمملكة، حيث تكثر فيه رحلات التخييم للاستمتاع بالأجواء الباردة، خاصة وأن الطقس غالبية العام حار، وتصل درجات الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن إطلاق الهوية الموحدة للشتاء في السعودية، خطوة مهمة في طريق توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلانية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج، باعتبار هذا القطاع مهما ورافدا أساسيا غير نفطي، يصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا ما بين السياحة والترفيه، في الترويج لمواسم جدة والدمام والرياض، وإقامة الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات بشكل دائم ومستمر، إضافة إلى أن إطلاق الهوية، يساعد كل هذه الأمور في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرا أنه يمكن تحقيق عوائد اقتصادية من قطاع السياحة بعد إطلاق الهوية الموحدة بمعدل زيادة مقداره 25 في المئة، ويصل إلى 50 في المئة بحلول عام 2030.وأوضح أن المملكة تسعى للاستفادة من موسم الشتاء بشكل أكثر فاعلية، عبر اكتساب الخبرات في هذا المجال، من أجل التسويق الجيد، مؤكدا أن السعودية تثبت قدرتها على مواكبة كل التغيرات العالمية، ونجاحها في أن تكون من ضمن الدول الأفضل في العالم بقطاع السياحة والترفيه والثقافة والاقتصاد.ويهدف إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية لتوحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية، التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.وبحسب وسائل الإعلام السعودية المحلية، تقوم الهيئة السعودية للسياحة بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى، والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.وأطلقت الهيئة السعودية للسياحة تقويم الفعاليات والمواسم، الذي يضم الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم كافة التي تشهدها المملكة، ويتم تحديثه بصورة مستمرة، ليقوم بتسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم، واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة.

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