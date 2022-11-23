https://sputnikarabic.ae/20221123/بغداد-تعلن-استمرار-جلسات-التفاوض-بين-السعودية-وإيران-برعاية-عراقية-1070471405.html

بغداد تعلن استمرار جلسات التفاوض بين السعودية وإيران برعاية عراقية

بغداد تعلن استمرار جلسات التفاوض بين السعودية وإيران برعاية عراقية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن "جلسات التفاوض بين إيران والسعودية مستمرة برعاية العراق"، مشيرةً إلى أن الحوار انتقل من مساره الأمني إلى... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق لا يزال يدفع بالرؤى الإيجابية ووجهات النظر المقربة"، مبينًا، أن "آخر اجتماع لجلسات التفاوض تم في بغداد وبرعاية وزارة الخارجية".وأضاف: "لا نزال ننسق بين الجانبين لإمكانية تحقيق جولات حوار أخرى تنعقد على المزيد من التوافقات"، مؤكدا "أهمية خطوة انتقال الحوار من مساره الأمني الى المسار الدبلوماسي، وتقريب وجهات النظر وحلحلة الملفات العالقة بين الجانبين بما يحقق مصالح كل طرف وانعكاسات هذه المصالح على مستوى المنطقة.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إيران والسعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20221023/عبد-اللهيان-وعبد-المهدي-يبحثان-آخر-تطورات-المفاوضات-النووية-والحوار-بين-إيران-والسعودية-1069392880.html

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