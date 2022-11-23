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https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-روسيا-ستسهم-باستقرار-الوضع-في-أفغانستان-وتشكيل-حكومة-شاملة-مهمة-ذات-أولوية--1070475926.html
بوتين: روسيا ستسهم باستقرار الوضع في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة مهمة ذات أولوية
بوتين: روسيا ستسهم باستقرار الوضع في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة مهمة ذات أولوية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستساعد في استقرار الأوضاع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن أهم المهام هي تشكيل حكومة شاملة في البلاد. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T14:48+0000
2022-11-23T14:59+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أفغانستان اليوم
الأمن الجماعي
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يريفان - سبوتنيك. وقال بوتين أمام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أشارك الزملاء في مخاوفهم بشأن الوضع في أفغانستان. الوضع لا يزال صعبا. لا يزال خطر تسلل مقاتلين من مختلف المنظمات الإرهابية الدولية إلى أراضي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي كبيرا، كما أن انتشار الفكر المتطرف بين سكان دول آسيا الوسطى يزيد من خطر تفعيل الحركة السرية الراديكالية في المنطقة".وتابع بوتين: "سوف نساعد في الاستقرار في أفغانستان في إطار الآليات الأخرى المتعددة الأطراف".وأضاف بوتين: "المهمة ذات الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان تشكيل حكومة أفغانية شاملة بالفعل، تضم ممثلين عن جميع المجموعات العرقية".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.يذكر أن المنظمة العسكرية السياسية تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-أرمينيا-للمشاركة-في-قمة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1070471241.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أفغانستان اليوم, الأمن الجماعي
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أفغانستان اليوم, الأمن الجماعي

بوتين: روسيا ستسهم باستقرار الوضع في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة مهمة ذات أولوية

14:48 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستساعد في استقرار الأوضاع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن أهم المهام هي تشكيل حكومة شاملة في البلاد.
يريفان - سبوتنيك. وقال بوتين أمام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أشارك الزملاء في مخاوفهم بشأن الوضع في أفغانستان. الوضع لا يزال صعبا. لا يزال خطر تسلل مقاتلين من مختلف المنظمات الإرهابية الدولية إلى أراضي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي كبيرا، كما أن انتشار الفكر المتطرف بين سكان دول آسيا الوسطى يزيد من خطر تفعيل الحركة السرية الراديكالية في المنطقة".
وتابع بوتين: "سوف نساعد في الاستقرار في أفغانستان في إطار الآليات الأخرى المتعددة الأطراف".
وأضاف بوتين: "المهمة ذات الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان تشكيل حكومة أفغانية شاملة بالفعل، تضم ممثلين عن جميع المجموعات العرقية".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الرئيس الروسي يصل إلى أرمينيا للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
12:48 GMT
يذكر أن المنظمة العسكرية السياسية تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
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