https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-يؤكد-أن-تنفيذ-الاتفاقات-بين-أذربيجان-وأرمينيا-يساعد-على-التوصل-إلى-معاهدة-سلام-1070479158.html
بوتين يؤكد أن تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام
بوتين يؤكد أن تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ القرارات المتعلقة بترسيم الحدود والنقل والمسائل الإنسانية ستسمح لباكو ويريفان بالتوصل إلى معاهدة... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T15:43+0000
2022-11-23T15:43+0000
2022-11-23T15:43+0000
روسيا
العالم
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قال بوتين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المنعقدة حاليا في يريفان: "لا يمكن تحقيق تطبيع مستقر للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إلا من خلال التنفيذ المستمر لهذه الاتفاقات (التي تم التوصل إليها في وقت سابق) بشأن قضايا ترسيم الحدود وفتح وسائل النقل وحل المشاكل الإنسانية. نأمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ابرام معاهدة سلام بين يريفان وباكو".وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.واستقبل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الرئيس الروسي في مطار زفارتنوتس في العاصمة.وكانت آخر مرة يزور فيها الرئيس الروسي يريفان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.يذكر أن المنظمة العسكرية السياسية تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-روسيا-ستسهم-باستقرار-الوضع-في-أفغانستان-وتشكيل-حكومة-شاملة-مهمة-ذات-أولوية--1070475926.html
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روسيا, العالم
بوتين يؤكد أن تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ القرارات المتعلقة بترسيم الحدود والنقل والمسائل الإنسانية ستسمح لباكو ويريفان بالتوصل إلى معاهدة سلام.
قال بوتين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
، المنعقدة حاليا في يريفان: "لا يمكن تحقيق تطبيع مستقر للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إلا من خلال التنفيذ المستمر لهذه الاتفاقات (التي تم التوصل إليها في وقت سابق) بشأن قضايا ترسيم الحدود وفتح وسائل النقل وحل المشاكل الإنسانية. نأمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ابرام معاهدة سلام بين يريفان وباكو".
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
واستقبل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الرئيس الروسي في مطار زفارتنوتس في العاصمة
.
وكانت آخر مرة يزور فيها الرئيس الروسي يريفان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
يذكر أن المنظمة العسكرية السياسية تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.