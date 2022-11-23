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https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-يحضر-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-يريفان-1070449947.html
بوتين يحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان
بوتين يحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان
يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم الأربعاء، حيث سيحضر جلسة عادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيتم... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T02:10+0000
2022-11-23T02:10+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.وفي عام 2022، ترأست أرمينيا الجمعية، وفي العام المقبل ستنتقل الرئاسة إلى بيلاروسيا.ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي من المقرر أن يعقد معه الزعيم الروسي اجتماعا منفصلا، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان سادير يباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.كما سيحضر الاجتماع أيضا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، الذي ذكر في وقت سابق أنه يرى أنه من الضروري زيادة فترة العضوية في المستقبل.وتنتهي فترة ولايته في 1 يناير 2023، وسينظر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجلس الأمن الجماعي يوم الأربعاء في مسألة تناوب الأمين العام.
https://sputnikarabic.ae/20221027/بيسكوف-يؤكد-لـسبوتنيك-مشاركة-بوتين-في-لقاء-قادة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1069537136.html
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

بوتين يحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان

02:10 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم الأربعاء، حيث سيحضر جلسة عادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيتم خلالها مناقشة مجالات التعاون الرئيسية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الملحة.
موسكو - سبوتنيك. تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
بيسكوف يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركة بوتين في لقاء قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
27 أكتوبر, 12:23 GMT
وفي عام 2022، ترأست أرمينيا الجمعية، وفي العام المقبل ستنتقل الرئاسة إلى بيلاروسيا.
ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي من المقرر أن يعقد معه الزعيم الروسي اجتماعا منفصلا، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان سادير يباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.
كما سيحضر الاجتماع أيضا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، الذي ذكر في وقت سابق أنه يرى أنه من الضروري زيادة فترة العضوية في المستقبل.
وتنتهي فترة ولايته في 1 يناير 2023، وسينظر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجلس الأمن الجماعي يوم الأربعاء في مسألة تناوب الأمين العام.
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