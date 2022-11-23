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https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-يوافق-على-استئناف-شحن-الأسمدة-عبر-ميناء-أوديسا-الأوكراني-1070455343.html
بوتين يوافق على استئناف شحن الأسمدة عبر ميناء أوديسا الأوكراني
بوتين يوافق على استئناف شحن الأسمدة عبر ميناء أوديسا الأوكراني
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا يمانع استئناف شحن الأسمدة والأمونيا عبر ميناء أوديسا الأوكراني. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T08:23+0000
2022-11-23T08:23+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع مدير مصنع "أورالخيم"، دميتري مازبين: "سنعمل أيضا مع الأمم المتحدة وسنرى ما سيحدث أنتم تعرفون موقفي أنا لست ضده".وأضاف بوتين أن "روسيا مستعدة لتوسيع صادرات الأسمدة إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن الوضع في أسواق الأسمدة العالمية جيد وشركة "أورالخيم" تعمل بنجاح بالرغم من العقبات المصطنعة من عدد من الدول.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه من غير المقبول منع توريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة والتي كانت روسيا مستعدة لتقديمها مجانًا.وأشار بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية أجرت اتصالات مباشرة مع الكرملين بشأن تأمين الأسمدة والحبوب الروسية العالقة في المرافئ الأوروبية.
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بوتين يوافق على استئناف شحن الأسمدة عبر ميناء أوديسا الأوكراني

08:23 GMT 23.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا يمانع استئناف شحن الأسمدة والأمونيا عبر ميناء أوديسا الأوكراني.
وقال بوتين خلال اجتماع مع مدير مصنع "أورالخيم"، دميتري مازبين: "سنعمل أيضا مع الأمم المتحدة وسنرى ما سيحدث أنتم تعرفون موقفي أنا لست ضده".
وأضاف بوتين أن "روسيا مستعدة لتوسيع صادرات الأسمدة إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن الوضع في أسواق الأسمدة العالمية جيد وشركة "أورالخيم" تعمل بنجاح بالرغم من العقبات المصطنعة من عدد من الدول.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه من غير المقبول منع توريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة والتي كانت روسيا مستعدة لتقديمها مجانًا.
وأشار بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية أجرت اتصالات مباشرة مع الكرملين بشأن تأمين الأسمدة والحبوب الروسية العالقة في المرافئ الأوروبية.
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