https://sputnikarabic.ae/20221123/بيسكوف-لا-يوجد-اتفاق-لاجتماع-الأسد-وأردوغان-في-روسيا-لكن-ذلك-ممكن-من-الناحية-النظرية-1070484074.html
بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا
بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود اتفاقات بشأن اجتماع بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان على... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T18:40+0000
2022-11-23T18:40+0000
2022-11-23T18:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين، إنه "من الناحية النظرية يمكن ذلك (عقد اجتماع)، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا
18:40 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 18:56 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود اتفاقات بشأن اجتماع بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان على الأراضي الروسية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع من الناحية النظرية ممكن بوساطة روسية.
وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين، إنه "من الناحية النظرية يمكن ذلك (عقد اجتماع)، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن".