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بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221123/بيسكوف-لا-يوجد-اتفاق-لاجتماع-الأسد-وأردوغان-في-روسيا-لكن-ذلك-ممكن-من-الناحية-النظرية-1070484074.html
بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا
بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود اتفاقات بشأن اجتماع بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان على... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T18:40+0000
2022-11-23T18:56+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين، إنه "من الناحية النظرية يمكن ذلك (عقد اجتماع)، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن".
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بيسكوف يؤكد عدم وجود اتفاق لاجتماع الأسد وأردوغان في روسيا

18:40 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 18:56 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود اتفاقات بشأن اجتماع بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان على الأراضي الروسية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع من الناحية النظرية ممكن بوساطة روسية.
وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين، إنه "من الناحية النظرية يمكن ذلك (عقد اجتماع)، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن".
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