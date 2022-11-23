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بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيعقد جلسة "مزدحمة وطموحة" عند العودة من العطلة
بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيعقد جلسة "مزدحمة وطموحة" عند العودة من العطلة
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المنتهية ولايتها، إن مجلس النواب الأمريكي سيعقد جلسة "مزدحمة وطموحة" بعد عودة المشرعين من عطلة عيد الشكر. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T03:34+0000
2022-11-23T03:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي في بيان يوم الثلاثاء: "عندما نعود إلى واشنطن، سيشرع مجلس النواب في جلسة تشريعية مزدحمة وطموحة. دعونا نتذوق ونستمد القوة من هذا الوقت في المنزل مع أحبائنا ونحن نستعد لمواجهة التحديات والفرص التي تنتظرنا".وأضافت في البيان: "دعونا نتحد كتجمع، ونحن نستعد للمستقبل".وأعربت بيلوسي عن امتنانها لزوجها بول، الذي كان مؤخرا ضحية لهجوم في منزله في سان فرانسيسكو، ومواطني سان فرانسيسكو وزملائها في الحزب الديمقراطي.والأسبوع الماضي، أعلنت بيلوسي أنها لن تسعى لإعادة انتخابها لقيادة الحزب في الكونغرس الجديد العام المقبل بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.وقالت بيلوسي إن الوقت قد حان لجيل جديد لقيادة التجمع الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20221117/نانسي-بيلوسي-تتخلى-عن-قيادة-الديمقراطيين-داخل-مجلس-النواب-الأمريكي-بعد-خسارة-الأغلبية-1070285044.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي

بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيعقد جلسة "مزدحمة وطموحة" عند العودة من العطلة

03:34 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المنتهية ولايتها، إن مجلس النواب الأمريكي سيعقد جلسة "مزدحمة وطموحة" بعد عودة المشرعين من عطلة عيد الشكر.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي في بيان يوم الثلاثاء: "عندما نعود إلى واشنطن، سيشرع مجلس النواب في جلسة تشريعية مزدحمة وطموحة. دعونا نتذوق ونستمد القوة من هذا الوقت في المنزل مع أحبائنا ونحن نستعد لمواجهة التحديات والفرص التي تنتظرنا".
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
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وأضافت في البيان: "دعونا نتحد كتجمع، ونحن نستعد للمستقبل".
وأعربت بيلوسي عن امتنانها لزوجها بول، الذي كان مؤخرا ضحية لهجوم في منزله في سان فرانسيسكو، ومواطني سان فرانسيسكو وزملائها في الحزب الديمقراطي.
والأسبوع الماضي، أعلنت بيلوسي أنها لن تسعى لإعادة انتخابها لقيادة الحزب في الكونغرس الجديد العام المقبل بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.
وقالت بيلوسي إن الوقت قد حان لجيل جديد لقيادة التجمع الديمقراطي.
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