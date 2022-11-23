https://sputnikarabic.ae/20221123/تركيا-تعلن-استمرار-عملية-المخلب-السيف-وقصف-471-موقعا-وتحييد-254-إرهابيا-1070458129.html
تركيا تعلن استمرار عملية "المخلب السيف" وقصف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا
تركيا تعلن استمرار عملية "المخلب السيف" وقصف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، "تحييد 254 إرهابيًا وقصف 471 هدفًا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T08:58+0000
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وقال آكار إن "عملية "المخلب السيف" العسكرية مستمرة"، مؤكدا "استهداف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وتابع آكار: "هدفنا هو الإرهابيون وهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة"، مردفًا: "حان وقت المحاسبة".وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية إن الوحدات البرية التابعة للجيش التركي قصفت مواقع إرهابيي "واي بي جي/بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وأضافت أن ذلك يأتي إثر استهداف مسلحي التنظيم معبر أونجوبنار الحدودي في ولاية كيليس، يوم الأحد، وقضاء قارقاميش في ولاية غازي عنتاب، أمس الاثنين.وتابعت: "في إطار حق الدفاع عن النفس قصف الجيش التركي مواقع الإرهابيين بمدافع ذاتية الحركة، حيث سمعت أصوات القصف من ولايتي كيليس وغازي عنتاب التركيتين".وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن موسكو تدعو أنقرة إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات على سوريا والعراق.كما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، مضيفةً أن واشنطن أبلغت أنقرة مخاوفها الجادة بشأن تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال إن هناك شكوكا في أن الأوامر بالهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن استمرار عملية "المخلب السيف" وقصف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، "تحييد 254 إرهابيًا وقصف 471 هدفًا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.
وقال آكار إن "عملية "المخلب السيف" العسكرية مستمرة"، مؤكدا "استهداف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وتابع آكار: "هدفنا هو الإرهابيون وهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة"، مردفًا: "حان وقت المحاسبة".
وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني
وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".
وقالت وكالة
"الأناضول" الرسمية إن الوحدات البرية التابعة للجيش التركي قصفت مواقع إرهابيي "واي بي جي/بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأضافت أن ذلك يأتي إثر استهداف مسلحي التنظيم معبر أونجوبنار الحدودي في ولاية كيليس، يوم الأحد، وقضاء قارقاميش في ولاية غازي عنتاب، أمس الاثنين.
وتابعت: "في إطار حق الدفاع عن النفس قصف الجيش التركي مواقع الإرهابيين بمدافع ذاتية الحركة، حيث سمعت أصوات القصف من ولايتي كيليس وغازي عنتاب التركيتين".
وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف
، إن موسكو تدعو أنقرة إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات على سوريا والعراق.
كما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا
، مضيفةً أن واشنطن أبلغت أنقرة مخاوفها الجادة بشأن تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال إن هناك شكوكا في أن الأوامر بالهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية.