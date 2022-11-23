https://sputnikarabic.ae/20221123/تونس-زيادة-جديدة-في-أسعار-المحروقات--1070487850.html

تونس... زيادة جديدة في أسعار المحروقات

تونس... زيادة جديدة في أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار بعض المحروقات. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأفاد البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم غد الخميس 24 نوفمبر/ تشرين عند منتصف الليلة كما يلي:وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.وتعد هذه الزيادة في أسعار المحروقات الخامسة على التوالي وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، حيث رفعت الحكومة منذ بداية عام 2022، أسعار المحروقات 4 مرات، كانت الأولى في الأول من فبراير/شباط، والثانية في الأول من مارس/ آذار، أما الثالثة فكانت في 14 أبريل/ نيسان، وكانت الرابعة في أغسطس/ آب الماضي.وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول عام 2026.وقدمت وزيرة المال عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

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