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https://sputnikarabic.ae/20221123/تويتر-تنتهي-من-عمليات-تسريح-الموظفين-وماسك-يفتح-التعيينات-من-جديد-1070454857.html
"تويتر" تنتهي من عمليات تسريح الموظفين وماسك يفتح التعيينات من جديد
"تويتر" تنتهي من عمليات تسريح الموظفين وماسك يفتح التعيينات من جديد
أعلن الملياردير الأمريكي ومالك "تويتر" إيلون ماسك، انتهاء عمليات تسريح الموظفين، ولكن في الوقت نفسه قرر فتح باب التوظيف في قطاعات الهندسة والمبيعات. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T08:09+0000
2022-11-23T08:09+0000
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إيلون ماسك
تويتر
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ونقل موقع "ذا فيرج" عن مصادر له، أن المالك الجديد للمنصة قال خلال الاجتماع بالموظفين، إن "المتخصصين المحترفين في كتابة الأكواد البرمجية لهم الأولوية حالياً في التوظيف".وفي إجابته على بعض الأسئلة الخاصة بعمليات إعادة هيكلة الشركة التي أجريت بعد توليه زمام الشركة، اعترف ماسك بأن بعض التحركات التي قام بها تضمنت بعض الأخطاء في القرارات، ولكنه أوضح أن أوضاع الشركة ستستقر بمرور الوقت.وبشأن الحوافز، أوضح ماسك أن نظام حوافز الموظفين الحاليين سيعتمد على منحهم أسهم في الشركة، رغم سحبها من البورصة، وسيكون بإمكانهم بيعها في توقيتات تحددها الشركة، وهو نفس النظام الذي تتبعه شركته "سبيس إكس".وشدد الملياردير الأمريكي على أن استحواذه على تويتر يهدف إلى جعله أكثر حيادية، إلى جانب منح مساحة أكبر لعرض جميع الأفكار حتى المختلف عليها.يذكر أنه في الأسابيع الماضية، شهد قطاع المبيعات إقالة عدد من الموظفين، إضافة إلى تسريح رؤساء قطاع شراكات المحتوى، إلى جانب موظفي قطاع بيع الإعلانات.ورغم تصريحات ماسك، إلا أنه لم يحدد طبيعة الوظائف المستهدفة في قطاعي الهندسة والمبيعات، كما أن صفحة الوظائف الشاغرة على موقع الشركة لم يتم تحديثها.
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منوعات, مجتمع, إيلون ماسك, تويتر
منوعات, مجتمع, إيلون ماسك, تويتر

"تويتر" تنتهي من عمليات تسريح الموظفين وماسك يفتح التعيينات من جديد

08:09 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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أعلن الملياردير الأمريكي ومالك "تويتر" إيلون ماسك، انتهاء عمليات تسريح الموظفين، ولكن في الوقت نفسه قرر فتح باب التوظيف في قطاعات الهندسة والمبيعات.
ونقل موقع "ذا فيرج" عن مصادر له، أن المالك الجديد للمنصة قال خلال الاجتماع بالموظفين، إن "المتخصصين المحترفين في كتابة الأكواد البرمجية لهم الأولوية حالياً في التوظيف".
وفي إجابته على بعض الأسئلة الخاصة بعمليات إعادة هيكلة الشركة التي أجريت بعد توليه زمام الشركة، اعترف ماسك بأن بعض التحركات التي قام بها تضمنت بعض الأخطاء في القرارات، ولكنه أوضح أن أوضاع الشركة ستستقر بمرور الوقت.
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كذلك أكد أنه مؤمن بفكر "لا مركزية" قطاع الهندسة، بحيث يمكن توظيف عدد من المبرمجين في بعض الدول، مثل اليابان، والهند، وإندونيسيا، والبرازيل.

وبشأن الحوافز، أوضح ماسك أن نظام حوافز الموظفين الحاليين سيعتمد على منحهم أسهم في الشركة، رغم سحبها من البورصة، وسيكون بإمكانهم بيعها في توقيتات تحددها الشركة، وهو نفس النظام الذي تتبعه شركته "سبيس إكس".
وشدد الملياردير الأمريكي على أن استحواذه على تويتر يهدف إلى جعله أكثر حيادية، إلى جانب منح مساحة أكبر لعرض جميع الأفكار حتى المختلف عليها.
يذكر أنه في الأسابيع الماضية، شهد قطاع المبيعات إقالة عدد من الموظفين، إضافة إلى تسريح رؤساء قطاع شراكات المحتوى، إلى جانب موظفي قطاع بيع الإعلانات.
ورغم تصريحات ماسك، إلا أنه لم يحدد طبيعة الوظائف المستهدفة في قطاعي الهندسة والمبيعات، كما أن صفحة الوظائف الشاغرة على موقع الشركة لم يتم تحديثها.
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