https://sputnikarabic.ae/20221123/حركة-الجهاد-الإسلامي-عملية-القدس-رد-طبيعي-على-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-1070459506.html

حركة "الجهاد الإسلامي": عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

حركة "الجهاد الإسلامي": عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن "عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن "المقاومة مستمرة وشعبنا مصمم على... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T09:42+0000

2022-11-23T09:42+0000

2022-11-23T09:42+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقال المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، إن "العملية المباركة في مدينة القدس المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على هذا الاحتلال وعلى إرهابه وممارساته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل".وبين عز الدين، أن "العملية تأتي لتقول لقادة الاحتلال وقادة المستوطنين أن كل سياسات حكومتكم الإجرامية لن تحميكم من ضربات مقاومة شعبنا"، موضحا أن "كل عمليات التهويد والاقتحامات للمقدسات والاعتداءات على أبناء شعبنا في القدس والخليل وجنين ونابلس لن تمر دون عقاب".وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات في مدينة القدس الغربية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت في وقت سابق اليوم، إصابة 18 شخصا بدرجات متفاوتة في الانفجارين اللذين وقعا قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب مدينة القدس.وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".وأغلقت السلطات الإسرائيلية، عقب الانفجارين شوارع رئيسية في مدينة القدس، وكذلك أغلقت طرق تؤدي إلى المدينة.من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيتي غانتس يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية بعد انفجاري القدس".

https://sputnikarabic.ae/20221123/اعتقال-3-فلسطينيين-يشتبه-بتورطهم-بالتفجيرات-داخل-محطة-حافلات-في-القدس-الغربية-1070455641.html

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