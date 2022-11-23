https://sputnikarabic.ae/20221123/حزب-الله-يشيد-بـعمليتي-القدس-1070484685.html

"حزب الله" يشيد بـ"عمليتي القدس"

"حزب الله" يشيد بـ"عمليتي القدس"

علّق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، على "عمليتي القدس" واصفا إياهما بالعمليتين "البطوليتين"، مشيدا بتطور وتنوع "عمليات المقاومة" واتخاذها جميع الأشكال... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T18:56+0000

2022-11-23T18:56+0000

2022-11-23T18:58+0000

العالم العربي

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بارك "حزب الله" في بيان "للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات ‏المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة".وأشار البيان على أن "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما".واعتبر الحزب اللبناني أن "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر"، بحسب البيان.وبحسب القناة "13" الإسرائيلية الخاصة: "لم تكن كاميرات بلدية القدس (الإسرائيلية) تعمل وقت الهجوم - مما يجعل من الصعب محاولة فهم متى ومن زرع العبوات".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن الهجوم المزدوج الذي وقع في القدس الغربية، يختلف في طبيعته عن الهجمات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20221123/قناة-عبرية-الكاميرات-في-القدس-لم-تكن-تعمل-خلال-الهجوم-ما-يجعل-من-الصعب-معرفة-من-زرع-العبوات-الناسفة-1070481974.html

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