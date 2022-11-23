https://sputnikarabic.ae/20221123/حزب-الله-يشيد-بـعمليتي-القدس-1070484685.html
"حزب الله" يشيد بـ"عمليتي القدس"
"حزب الله" يشيد بـ"عمليتي القدس"
علّق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، على "عمليتي القدس" واصفا إياهما بالعمليتين "البطوليتين"، مشيدا بتطور وتنوع "عمليات المقاومة" واتخاذها جميع الأشكال... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T18:56+0000
2022-11-23T18:56+0000
2022-11-23T18:58+0000
العالم العربي
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بارك "حزب الله" في بيان "للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة".وأشار البيان على أن "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو واحترازاته الأمنية المشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين تختارهما".واعتبر الحزب اللبناني أن "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر"، بحسب البيان.وبحسب القناة "13" الإسرائيلية الخاصة: "لم تكن كاميرات بلدية القدس (الإسرائيلية) تعمل وقت الهجوم - مما يجعل من الصعب محاولة فهم متى ومن زرع العبوات".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن الهجوم المزدوج الذي وقع في القدس الغربية، يختلف في طبيعته عن الهجمات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/قناة-عبرية-الكاميرات-في-القدس-لم-تكن-تعمل-خلال-الهجوم-ما-يجعل-من-الصعب-معرفة-من-زرع-العبوات-الناسفة-1070481974.html
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العالم العربي
"حزب الله" يشيد بـ"عمليتي القدس"
18:56 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 18:58 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
علّق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، على "عمليتي القدس" واصفا إياهما بالعمليتين "البطوليتين"، مشيدا بتطور وتنوع "عمليات المقاومة" واتخاذها جميع الأشكال الممكنة.
بارك "حزب الله" في بيان "للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة".
وأضاف البيان "يرى حزب الله في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على إرادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد على جرائمه وإرهابه".
وأشار البيان على أن "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو واحترازاته الأمنية المشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين تختارهما".
واعتبر الحزب اللبناني أن "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر"، بحسب البيان.
ووقع تفجيرين بعبوات ناسفة، اليوم الأربعاء، الأول عند محطة للحافلات قرب بلدة "جفعات شاؤول"، فيما وقع الثاني في راموت في القدس الغربية أيضا، وأسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.
وبحسب القناة "13" الإسرائيلية الخاصة: "لم تكن كاميرات بلدية القدس
(الإسرائيلية) تعمل وقت الهجوم - مما يجعل من الصعب محاولة فهم متى ومن زرع العبوات".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن الهجوم المزدوج الذي وقع
في القدس الغربية، يختلف في طبيعته عن الهجمات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.