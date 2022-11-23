https://sputnikarabic.ae/20221123/رئيس-الوزراء-البيلاروسي-يصل-إلى-دمشق-على-رأس-وفد-اقتصادي-1070454579.html
رئيس الوزراء البيلاروسي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي
رئيس الوزراء البيلاروسي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي
يصل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس، رومان غولوفتشينكو، على رأس وفد اقتصادي إلى دمشق، اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين سبل... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T07:45+0000
2022-11-23T07:45+0000
2022-11-23T07:47+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
بيلاروس
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وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن المباحثات ستشمل ملف العلاقات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات التجارة البينية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل والتربية والتعليم والثقافة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلا عن البحث في مساهمة الشركات البيلاروسية بإعادة الإعمار في سوريا، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.ومن المقرر أن توقع سوريا وبيلاروس خلال زيارة غولوفتشينكو عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، وفقا لوكالة "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-يغادر-في-زيارة-رسمية-إلى-إيران-وسوريا-1070408316.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بيلاروس
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بيلاروس
رئيس الوزراء البيلاروسي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي
07:45 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
يصل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس، رومان غولوفتشينكو، على رأس وفد اقتصادي إلى دمشق، اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن المباحثات ستشمل ملف العلاقات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات التجارة البينية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل والتربية والتعليم والثقافة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلا عن البحث في مساهمة الشركات البيلاروسية بإعادة الإعمار في سوريا
، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
ومن المقرر أن توقع سوريا وبيلاروس خلال زيارة غولوفتشينكو عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، وفقا لوكالة "سانا"
.