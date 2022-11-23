https://sputnikarabic.ae/20221123/رئيس-الوزراء-العراقي-يتوجه-إلى-الكويت-في-زيارة-رسمية-1070452609.html
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد، متوجها إلى دولة الكويت. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T06:50+0000
2022-11-23T06:50+0000
2022-11-23T06:50+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية".ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.وزار السوداني المملكة الأردنية، الاثنين الماضي، في أول زيارة رسمية له عقب انتخابه لشغل منصبه.يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد نالت ثقة البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت الحكومة العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية
تابعنا عبر
غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد، متوجها إلى دولة الكويت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت
في زيارة رسمية".
ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.
كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي
خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.
وزار السوداني المملكة الأردنية، الاثنين الماضي، في أول زيارة رسمية له عقب انتخابه لشغل منصبه.
يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد نالت ثقة البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت الحكومة العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.