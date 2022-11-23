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https://sputnikarabic.ae/20221123/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-نظيره-التركي-1070480078.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي
رئيس هيئة الأركان الأمريكية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي
تحدث رئيس الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان التركي ياسر جولر، وسط ضربات تركية على المواقع الكردية شمالي سوريا. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:08+0000
2022-11-23T16:25+0000
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وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في بيان: "ناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك".وصرح متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن الضربات الجوية التركية شمالي سوريا شكلت خطرًا على القوات الأمريكية هناك.وقال المتحدث: "تلقينا معلومات عن وجود خطر على القوات الأمريكية والأفراد الأمريكيين الموجودين شمالي سوريا".وأمس الثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، مضيفةً أن واشنطن أبلغت أنقرة مخاوفها الجادة بشأن تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: "قمنا بحثّ تركيا على عدم القيام بمثل هذه العمليات، تماما كما دعينا شركاءنا السوريين إلى عدم الهجمات أو التصعيد".وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.وقال آكار إن "عملية "المخلب السيف" العسكرية مستمرة"، مؤكدا "استهداف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وتابع آكار: "هدفنا هو الإرهابيون وهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة"، مردفا: "حان وقت المحاسبة".وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".
https://sputnikarabic.ae/20221123/القيادة-المركزية-الأمريكية-تلقينا-معلومات-بأن-الغارات-التركية-شمال-سوريا-شكلت-خطرا-على-قواتنا-1070479522.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

رئيس هيئة الأركان الأمريكية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

16:08 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 16:25 GMT 23.11.2022)
© AFP 2022 / Bulent Kilicدبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016
دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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تحدث رئيس الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان التركي ياسر جولر، وسط ضربات تركية على المواقع الكردية شمالي سوريا.
وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في بيان: "ناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك".
وصرح متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن الضربات الجوية التركية شمالي سوريا شكلت خطرًا على القوات الأمريكية هناك.
وقال المتحدث: "تلقينا معلومات عن وجود خطر على القوات الأمريكية والأفراد الأمريكيين الموجودين شمالي سوريا".
وأمس الثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، مضيفةً أن واشنطن أبلغت أنقرة مخاوفها الجادة بشأن تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: "قمنا بحثّ تركيا على عدم القيام بمثل هذه العمليات، تماما كما دعينا شركاءنا السوريين إلى عدم الهجمات أو التصعيد".
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.
وقال آكار إن "عملية "المخلب السيف" العسكرية مستمرة"، مؤكدا "استهداف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وتابع آكار: "هدفنا هو الإرهابيون وهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة"، مردفا: "حان وقت المحاسبة".
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
القيادة المركزية الأمريكية: تلقينا معلومات بأن الغارات التركية شمالي سوريا شكلت خطرا على قواتنا
15:49 GMT
وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".
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