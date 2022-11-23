https://sputnikarabic.ae/20221123/روسيا-وتركيا-وإيران-تعلن-الحاجة-إلى-تنفيذ-الاتفاقات-الخاصة-شمالي-سوريا-1070459117.html
روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة شمالي سوريا
روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة شمالي سوريا
عارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:20+0000
2022-11-23T09:20+0000
2022-11-23T09:31+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068969443_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_541d3b70e38549be58ce2c72f75aaca0.jpg
وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068969443_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_526c7ab620ef57227df3139c90913d19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة شمالي سوريا
09:20 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
عارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.
وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال سوريا".
بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.