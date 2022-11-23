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https://sputnikarabic.ae/20221123/روسيا-وتركيا-وإيران-تعلن-الحاجة-إلى-تنفيذ-الاتفاقات-الخاصة-شمالي-سوريا-1070459117.html
روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة شمالي سوريا
روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة شمالي سوريا
عارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:20+0000
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العالم العربي
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وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
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العالم العربي
العالم العربي

روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات الخاصة شمالي سوريا

09:20 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.11.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقمة رابطة الدول المستقلة في أستانا
قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
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عارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.
وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال سوريا".

بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
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