https://sputnikarabic.ae/20221123/سلسلة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-كييف--1070473429.html

سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن سلسلة جديدة من الانفجارات وقعت في مناطق مختلفة من كييف. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T13:47+0000

2022-11-23T13:47+0000

2022-11-23T13:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وكتب كليتشكو في قناته على تلغرام، إن "عدة انفجارات أخرى وقعت في أجزاء مختلفة من العاصمة".وكان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.وفقا للمنشورات المتداولة في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.وتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بدءا من خاركوف وكييف وصولا إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.

https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html

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