https://sputnikarabic.ae/20221123/سلسلة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-كييف--1070473429.html
سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن سلسلة جديدة من الانفجارات وقعت في مناطق مختلفة من كييف. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T13:47+0000
2022-11-23T13:47+0000
2022-11-23T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب كليتشكو في قناته على تلغرام، إن "عدة انفجارات أخرى وقعت في أجزاء مختلفة من العاصمة".وكان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.وفقا للمنشورات المتداولة في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.وتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بدءا من خاركوف وكييف وصولا إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html
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العالم
سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
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قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن سلسلة جديدة من الانفجارات وقعت في مناطق مختلفة من كييف.
وكتب كليتشكو في قناته على تلغرام، إن "عدة انفجارات أخرى وقعت في أجزاء مختلفة من العاصمة".
وكان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بوقوع انفجارات في العاصمة كييف، وأكد كليتشكو خسارة منشأة للبنية التحتية في المدينة.
وفقا للمنشورات المتداولة في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.
بدأت القوات الروسية بتنفيذ هجمات على البنية التحتية في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر / تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة لدى نظام كييف.
وتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بدءا من خاركوف وكييف وصولا إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.