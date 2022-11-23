https://sputnikarabic.ae/20221123/سوريا-تركيا-لا-تفي-بالتزاماتها-بموجب-صيغة-أستانا-1070462126.html
سوريا: تركيا لا تفي بالتزاماتها بموجب صيغة أستانا
سوريا: تركيا لا تفي بالتزاماتها بموجب صيغة أستانا
أكد نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوزان، أن تركيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب صيغة "أستانا". 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T10:28+0000
2022-11-23T10:28+0000
2022-11-23T10:31+0000
العالم العربي
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وقال سوزان إنه "يمكن لصيغة "أستانا" أن تحقق إنجازات أكبر إذا اتبع النظام التركي جميع التوصيات والتفاهم المتبادل الذي تم التوصل إليه مع الأصدقاء الروس"، مشيرا إلى أن "المشكلة هي تركيا التي لا تفي بالتزاماتها رغم موافقتها عليها".وأجريت مفاوضات بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني. وحضرت الجولة التاسعة عشرة من المشاورات وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سوريا: تركيا لا تفي بالتزاماتها بموجب صيغة أستانا
10:28 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوزان، أن تركيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب صيغة "أستانا".
وقال سوزان إنه "يمكن لصيغة "أستانا" أن تحقق إنجازات أكبر إذا اتبع النظام التركي جميع التوصيات والتفاهم المتبادل الذي تم التوصل إليه مع الأصدقاء الروس"، مشيرا إلى أن "المشكلة هي تركيا التي لا تفي بالتزاماتها رغم موافقتها عليها".
وأجريت مفاوضات بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحضرت الجولة التاسعة عشرة من المشاورات وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة.