https://sputnikarabic.ae/20221123/سويسرا-توافق-على-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي---1070474991.html
سويسرا توافق على وضع سقف لسعر النفط الروسي
سويسرا توافق على وضع سقف لسعر النفط الروسي
تبنت سويسرا، اليوم الأربعاء، الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك فرض سقف سعري على النفط الروسي. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T14:26+0000
2022-11-23T14:26+0000
2022-11-23T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
نشرت وزارة الاقتصاد السويسرية بيانا نشر على موقعها الرسمي في الإنترنت، جاء فيه: "اعتمد المجلس الفيدرالي في 23 نوفمبر 2022، الحزمة الثامنة من العقوبات (الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، والتي تتضمن الأساس القانوني لإدخال سقف سعري للنفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، بالإضافة إلى قيود على اختيار منتجات المعادن الحديدية، والسلع المخصصة للطيران وصناعة الفضاء، وكذلك السلع المهمة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر اقتصادية"، بحسب المزاعم.وأضاف البيان: "من خلال القيام بذلك، تضمن سويسرا مع ذلك الوصول إلى (العدالة السويسرية) والاحترام الكامل لسيادة القانون. وكان هذا هو الشرط الذي طرحه المجلس الاتحادي لتجديد هذه القيود الجديدة"، بحسب المزاعم.وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، قد أكد في وقت سابق، أن سويسرا فقدت وضعها المحايد باتخاذ هذه الإجراءات.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت سويسرا بالفعل عن وضعها كدولة محايدة من أجل الوقوف إلى جانب كييف ورعاتها من "الناتو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سويسرا توافق على وضع سقف لسعر النفط الروسي
تابعنا عبر
تبنت سويسرا، اليوم الأربعاء، الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك فرض سقف سعري على النفط الروسي.
نشرت وزارة الاقتصاد السويسرية بيانا نشر على موقعها الرسمي في الإنترنت، جاء فيه: "اعتمد المجلس الفيدرالي في 23 نوفمبر 2022، الحزمة الثامنة من العقوبات (الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، والتي تتضمن الأساس القانوني لإدخال سقف سعري للنفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، بالإضافة إلى قيود على اختيار منتجات المعادن الحديدية، والسلع المخصصة للطيران وصناعة الفضاء، وكذلك السلع المهمة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر اقتصادية"، بحسب المزاعم.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا حظر تقديم خدمات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسة وخدمات الهندسة المعمارية والاستشارات القانونية للحكومة الروسية أو الشركات الروسية، وكذلك العمل في الهيئات الإدارية لبعض الشركات الحكومية الروسية.
وأضاف البيان: "من خلال القيام بذلك، تضمن سويسرا مع ذلك الوصول إلى
(العدالة السويسرية) والاحترام الكامل لسيادة القانون. وكان هذا هو الشرط الذي طرحه المجلس الاتحادي لتجديد هذه القيود الجديدة"، بحسب المزاعم.
كانت سويسرا قد تبنت في السابق حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السابعة ضد روسيا، بما في ذلك حظر الذهب، بالإضافة إلى ذلك، قررت سويسرا تجميد أصول البنك الروسي "سبيربنك".
وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، قد أكد في وقت سابق، أن سويسرا فقدت وضعها المحايد باتخاذ هذه الإجراءات
.
وبدروه، قال ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على الدور الدولي لجنيف.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت سويسرا بالفعل عن وضعها كدولة محايدة من أجل الوقوف إلى جانب كييف ورعاتها من "الناتو".