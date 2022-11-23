https://sputnikarabic.ae/20221123/سياسي-بولندي-يقترح-نقل-أنظمة-باتريوت-ألمانية-إلى-أوكرانيا-1070483829.html
سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا
سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا
اقترح السياسي البولندي، رئيس حزب "القانون والعدالة"، ياروسلاف كاتشينسكي، إرسال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الألمانية إلى أوكرانيا بدلا من بلاده. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T18:22+0000
2022-11-23T18:22+0000
2022-11-23T18:22+0000
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رصد عسكري
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وقال كاتشينسكي: "مع الملاحظة أنني أعبر عن رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لألمانيا نقل هذه المعدات إلى الأوكرانيين، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، شريطة وضع البطاريات غربي أوكرانيا، من أجل أمن بولندا"، حسب وكالة "بي أي بي".وعرضت ألمانيا تزويد وارسو بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" بعد سقوط صاروخ أوكراني من نوع "إس -300" على الأراضي البولندية، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين.تعتبر "باتريوت" (MIM-104 Patriot)، نظاما صاروخيا أمريكيا مضادا للطائرات، يعمل لدى الجيش الأمريكي وحلفائه منذ عام 1982.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا
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اقترح السياسي البولندي، رئيس حزب "القانون والعدالة"، ياروسلاف كاتشينسكي، إرسال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الألمانية إلى أوكرانيا بدلا من بلاده.
وقال كاتشينسكي: "مع الملاحظة أنني أعبر عن رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لألمانيا نقل هذه المعدات إلى الأوكرانيين، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، شريطة وضع البطاريات غربي أوكرانيا، من أجل أمن بولندا"، حسب وكالة "بي أي بي".
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، ديفيد هيلمبولد، قال في وقت سابق، إنه لا يمكنه حتى الآن تحديد عدد بطاريات باتريوت التي سيتم إرسالها إلى بولندا بعد حادث سقوط الصاروخ على الحدود مع أوكرانيا.
وعرضت ألمانيا تزويد وارسو بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" بعد سقوط صاروخ أوكراني من نوع "إس -300" على الأراضي البولندية، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين.
تعتبر "باتريوت" (MIM-104 Patriot)، نظاما صاروخيا أمريكيا مضادا للطائرات، يعمل لدى الجيش الأمريكي وحلفائه منذ عام 1982.