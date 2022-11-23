https://sputnikarabic.ae/20221123/سياسي-بولندي-يقترح-نقل-أنظمة-باتريوت-ألمانية-إلى-أوكرانيا-1070483829.html

سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا

سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا

اقترح السياسي البولندي، رئيس حزب "القانون والعدالة"، ياروسلاف كاتشينسكي، إرسال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الألمانية إلى أوكرانيا بدلا من بلاده. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T18:22+0000

2022-11-23T18:22+0000

2022-11-23T18:22+0000

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العالم

رصد عسكري

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وقال كاتشينسكي: "مع الملاحظة أنني أعبر عن رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لألمانيا نقل هذه المعدات إلى الأوكرانيين، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، شريطة وضع البطاريات غربي أوكرانيا، من أجل أمن بولندا"، حسب وكالة "بي أي بي".وعرضت ألمانيا تزويد وارسو بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" بعد سقوط صاروخ أوكراني من نوع "إس -300" على الأراضي البولندية، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين.تعتبر "باتريوت" (MIM-104 Patriot)، نظاما صاروخيا أمريكيا مضادا للطائرات، يعمل لدى الجيش الأمريكي وحلفائه منذ عام 1982.

https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html

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العالم, رصد عسكري