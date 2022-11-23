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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/سياسي-بولندي-يقترح-نقل-أنظمة-باتريوت-ألمانية-إلى-أوكرانيا-1070483829.html
سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا
سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا
اقترح السياسي البولندي، رئيس حزب "القانون والعدالة"، ياروسلاف كاتشينسكي، إرسال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الألمانية إلى أوكرانيا بدلا من بلاده. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T18:22+0000
2022-11-23T18:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وقال كاتشينسكي: "مع الملاحظة أنني أعبر عن رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لألمانيا نقل هذه المعدات إلى الأوكرانيين، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، شريطة وضع البطاريات غربي أوكرانيا، من أجل أمن بولندا"، حسب وكالة "بي أي بي".وعرضت ألمانيا تزويد وارسو بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" بعد سقوط صاروخ أوكراني من نوع "إس -300" على الأراضي البولندية، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين.تعتبر "باتريوت" (MIM-104 Patriot)، نظاما صاروخيا أمريكيا مضادا للطائرات، يعمل لدى الجيش الأمريكي وحلفائه منذ عام 1982.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

سياسي بولندي يقترح نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى أوكرانيا

18:22 GMT 23.11.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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اقترح السياسي البولندي، رئيس حزب "القانون والعدالة"، ياروسلاف كاتشينسكي، إرسال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الألمانية إلى أوكرانيا بدلا من بلاده.
وقال كاتشينسكي: "مع الملاحظة أنني أعبر عن رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لألمانيا نقل هذه المعدات إلى الأوكرانيين، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، شريطة وضع البطاريات غربي أوكرانيا، من أجل أمن بولندا"، حسب وكالة "بي أي بي".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، ديفيد هيلمبولد، قال في وقت سابق، إنه لا يمكنه حتى الآن تحديد عدد بطاريات باتريوت التي سيتم إرسالها إلى بولندا بعد حادث سقوط الصاروخ على الحدود مع أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
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12:55 GMT
وعرضت ألمانيا تزويد وارسو بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" بعد سقوط صاروخ أوكراني من نوع "إس -300" على الأراضي البولندية، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين.
تعتبر "باتريوت" (MIM-104 Patriot)، نظاما صاروخيا أمريكيا مضادا للطائرات، يعمل لدى الجيش الأمريكي وحلفائه منذ عام 1982.
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