https://sputnikarabic.ae/20221123/صحيفة-السعودية-تدرس-إيداع-5-مليارات-دولار-في-البنك-المركزي-التركي-1070477877.html

صحيفة: السعودية تدرس إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

صحيفة: السعودية تدرس إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

تدرس السعودية إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، في خطوة من شأنها دعم احتياطيات أنقرة من العملات الأجنبية، وتمثل علامة أخرى على التقارب بين... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T15:07+0000

2022-11-23T15:07+0000

2022-11-23T15:07+0000

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قال مسؤول في وزارة المالية السعودية لصحيفة "فايننشال تايمز" إن الرياض وأنقرة تجريان محادثات بشأن الوديعة المحتملة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. فيما أكد مسؤول في وزارة المالية التركية أن الجانبين يبحثان الوديعة، وأن "المحادثات لم تنته لكنها في مراحلها النهائية".الاتفاق مع السعودية من شأنه أن يتوج جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى شهور، لإصلاح العلاقات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوسيع العلاقات التجارية مع المملكة حيث يسعى الزعيم التركي إلى مصادر جديدة من النقد الأجنبي.أنفقت تركيا ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار للدفاع عن الليرة بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول، وفقا لمصرف "جولدمان ساكس". تأتي محاولات البلاد لدعم عملتها في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من التضخم الحاد.أبرمت أنقرة بالفعل صفقات لمبادلة العملات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة مع دول من بينها؛ قطر والصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.سجلت الأصول الأجنبية الصافية لتركيا، 11.5 مليار دولار يوم الاثنين، بانخفاض عن أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة الذي بلغ 14.1 مليار دولار في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

https://sputnikarabic.ae/20221021/أمريكا-ترد-على-اتهام-تركيا-لها-بالتنمر-على-السعودية-1069332361.html

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