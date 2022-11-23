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https://sputnikarabic.ae/20221123/عقد-اجتماع-تنسيقي-بين-سوريا-وإيران-في-العاصمة-الكازاخستانية-بشأن-صيغة-أستانا-1070454460.html
عقد اجتماع تنسيقي بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية بشأن صيغة أستانا
عقد اجتماع تنسيقي بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية بشأن صيغة أستانا
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأربعاء، عن اجتماع عقد بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T07:41+0000
2022-11-23T07:41+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الوفد السوري ضم معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، والوفد الإيراني ضم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.وبحث الطرفان التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، حيث كانت وجهات النظر متطابقة إزاء تلك المواضيع.وأكد أصغر خاجي، دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بذلك، والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.من جانبه، شدد سوسان على وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، مؤكداً الثقة في قدرة إيران على معالجة الأوضاع الراهنة وإفشال المخطط المعادي.واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة.
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العالم العربي
العالم العربي

عقد اجتماع تنسيقي بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية بشأن صيغة أستانا

07:41 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان
الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Sputnik
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أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأربعاء، عن اجتماع عقد بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا بصيغة أستانا.
وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الوفد السوري ضم معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، والوفد الإيراني ضم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
وبحث الطرفان التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، حيث كانت وجهات النظر متطابقة إزاء تلك المواضيع.
وأكد أصغر خاجي، دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بذلك، والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.
من جانبه، شدد سوسان على وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، مؤكداً الثقة في قدرة إيران على معالجة الأوضاع الراهنة وإفشال المخطط المعادي.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة.
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