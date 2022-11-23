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https://sputnikarabic.ae/20221123/غران-قذيفة-مدفعية-روسية-موجهة-بالليزر-1070467176.html
"غران"... قذيفة مدفعية روسية موجهة بالليزر
"غران"... قذيفة مدفعية روسية موجهة بالليزر
تطور روسيا أنواعًا مختلفة من قذائف المدفعية الموجهة، ومنها قذائف "غران"، التي يصل مداها إلى 9 كيلومترات ويمكنها توفير دعم نيراني كبير للقوات البرية في نطاق... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T11:42+0000
2022-11-23T11:42+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتم تصميم قذائف "غران" الموجهة ليتم إطلاقها من وحدات المدفعية باستخدام نظام توجيه إيجابي يعمل بالليزر، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويمكن استخدام قذائف "غران" الموجهة ضد قائمة مختلفة من الأهداف المعادية، التي تشمل:ولفت الموقع إلى أن نظام التوجيه المثبت في مقدمة القذيفة يمكنها من تحديد الهدف بدقة ليلا أو نهارا أيا كانت التضاريس المحيطة به.ما هي المواصفات الفنية لقذيفة "غران"؟وتمثل المدفعية أحد أهم مصادر النيران غير المباشرة، وتتميز بقدرتها على دك تحصينات العدو في نطاق عشرات الكيلومترات.ومع تطور أنواع جديدة من القذائف الموجهة أصبحت وحدات المدفعية أكثر فاعلية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الناري للقوات المهاجمة أو مهاجمة مواقع العدو بقوة نيرانية هائلة تجبره على الانسحاب إلى مواقع لا تقع داخل نطاق تغطيتها.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"غران"... قذيفة مدفعية روسية موجهة بالليزر

11:42 GMT 23.11.2022
© Sputnik . SERJE AVEREN / الانتقال إلى بنك الصورقذائف مدفعية
قذائف مدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . SERJE AVEREN
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تطور روسيا أنواعًا مختلفة من قذائف المدفعية الموجهة، ومنها قذائف "غران"، التي يصل مداها إلى 9 كيلومترات ويمكنها توفير دعم نيراني كبير للقوات البرية في نطاق تغطيتها.
وتم تصميم قذائف "غران" الموجهة ليتم إطلاقها من وحدات المدفعية باستخدام نظام توجيه إيجابي يعمل بالليزر، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
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ويمكن استخدام قذائف "غران" الموجهة ضد قائمة مختلفة من الأهداف المعادية، التي تشمل:

المدرعات.
المركبات غير المدرعة.
وحدات المدفعية المعادية.
منصات الإطلاق.
المنشآت الهندسية.
ولفت الموقع إلى أن نظام التوجيه المثبت في مقدمة القذيفة يمكنها من تحديد الهدف بدقة ليلا أو نهارا أيا كانت التضاريس المحيطة به.

ما هي المواصفات الفنية لقذيفة "غران"؟

عيار القذيفة: 120 ملم.
المدى: 1500 متر إلى 9 كيلومترات.
طول القذيفة: 120 سم.
وزن القذيفة: 27 كغم.
وزن الشحنة التفجيرية: 5.3 كغم.
بيئة العمل: تصلح للأجواء المتجمدة والحارة.
وتمثل المدفعية أحد أهم مصادر النيران غير المباشرة، وتتميز بقدرتها على دك تحصينات العدو في نطاق عشرات الكيلومترات.
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