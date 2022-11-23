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https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر
كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر
اشتكى مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T17:59+0000
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وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.
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نادي الفيديو

كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر

17:59 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Johnny Eliasالمشجعون السعوديون بعد فوز منتخبهم على منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2002، الدوحة
المشجعون السعوديون بعد فوز منتخبهم على منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2002، الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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اشتكى مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.
وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.
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