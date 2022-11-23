https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر
كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر
اشتكى مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T17:59+0000
2022-11-23T17:59+0000
2022-11-23T17:59+0000
نادي الفيديو
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وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر
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اشتكى مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.
وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.