https://sputnikarabic.ae/20221123/لابيد-يدعو-قادة-الأجهزة-الأمنية-إلى-اجتماع-عاجل-بعد-تفجيرات-القدس-1070471748.html
لابيد يدعو قادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع عاجل بعد تفجيرات القدس
لابيد يدعو قادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع عاجل بعد تفجيرات القدس
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لرؤساء أجهزة الأمن القومي لمناقشة التفجيرات الأخيرة في القدس. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في إعلان لمكتبه: "سيعقد رئيس الوزراء يائير لابيد اجتماع عمليات مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن العام عمر بار ليف، ورئيس مجلس الأمن القومي إيال هولاتا، ورئيس الشرطة يعقوب شبتاي".كما يشمل الاجتماع أيضا؛ رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي رونين بار، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أمير برعام، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل، وآخرين".ضرب انفجار محطة حافلات مركزية في القدس في وقت سابق يوم الأربعاء، وبعد فترة وجيزة ضرب انفجار آخر حافلة تقترب منها. وبحسب نائبة رئيس البلدية فلور حسن ناحوم، أصيب 18 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة. أفادت وسائل إعلام محلية لاحقا بارتفاع عدد الإصابات إلى 22 شخصا ومقتل شخص واحد.يأتي الانفجاران مع تصاعد التوترات، حيث تزايدت هجمات الطعن والدهس واستهداف الجنود بالرصاص من قبل الفلسطينيين، وسط حملة مداهمات موسعة للقوات الإسرائيلية يصحبها سقوط قتلى وجرحى من الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/حركة-الجهاد-الإسلامي-عملية-القدس-رد-طبيعي-على-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-1070459506.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
لابيد يدعو قادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع عاجل بعد تفجيرات القدس
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لرؤساء أجهزة الأمن القومي لمناقشة التفجيرات الأخيرة في القدس.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في إعلان لمكتبه: "سيعقد رئيس الوزراء يائير لابيد اجتماع عمليات مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن العام عمر بار ليف، ورئيس مجلس الأمن القومي إيال هولاتا، ورئيس الشرطة يعقوب شبتاي".
كما يشمل الاجتماع أيضا؛ رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي رونين بار، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أمير برعام، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل، وآخرين".
ضرب انفجار محطة حافلات مركزية
في القدس في وقت سابق يوم الأربعاء، وبعد فترة وجيزة ضرب انفجار آخر حافلة تقترب منها. وبحسب نائبة رئيس البلدية فلور حسن ناحوم، أصيب 18 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة. أفادت وسائل إعلام محلية لاحقا بارتفاع عدد الإصابات إلى 22 شخصا ومقتل شخص واحد.
يأتي الانفجاران مع تصاعد التوترات
، حيث تزايدت هجمات الطعن والدهس واستهداف الجنود بالرصاص من قبل الفلسطينيين، وسط حملة مداهمات موسعة للقوات الإسرائيلية يصحبها سقوط قتلى وجرحى من الفلسطينيين.