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https://sputnikarabic.ae/20221123/لافرينتيف-يؤكد-ضرورة-عودة-واشنطن-إلى-صيغة-أستانا-1070469234.html
لافرينتيف يؤكد ضرورة عودة واشنطن إلى "صيغة أستانا"
لافرينتيف يؤكد ضرورة عودة واشنطن إلى "صيغة أستانا"
قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأمريكي يمكن أن يعود إلى "صيغة أستانا" والمشاركة فيها كما كان من قبل، مؤكدًا... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:19+0000
2022-11-23T12:19+0000
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وجاءت تصريحات لافرينتييف عقب الجلسة الـ 19 في صيغة أستانا حول سوريا، حيث قال: "نعتقد أن مشاركة الدول الأخرى في العمل في صيغة أستانا مفيد للغاية بالفعل. ونحن لا نتحدث هنا فقط عن الصين، نحن على استعداد للنظر في ترشيحات الدول الأخرى للمشاركة. كما تعلمون، في المرحلة الأولية، عندما كان الاجتماع الدولي الأول حول سوريا، عندما كان يتم التحضير له هنا في أستانا، كان هناك أمريكيون كمراقبين، كان هناك الاتحاد الأوروبي، عدد من (مندوبي) الدول الأوروبية الذين جلسوا على هذه الطاولة استمعوا باهتمام إلى الجميع، عقدنا مشاورات مفصلة حول إجراءاتنا الإضافية".وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20221123/لافرينتيف-موسكو-تتلقى-إشارات-من-أنقرة-ودمشق-حول-الاستعداد-لاتخاذ-خطوات-تجاه-بعضهما-البعض---1070467089.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافرينتيف يؤكد ضرورة عودة واشنطن إلى "صيغة أستانا"

12:19 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الخاص للرئيس الروسي إلو سوريا الكسندر لافرينتيف
الممثل الخاص للرئيس الروسي إلو سوريا الكسندر لافرينتيف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأمريكي يمكن أن يعود إلى "صيغة أستانا" والمشاركة فيها كما كان من قبل، مؤكدًا أن هذه ستكون خطوة جيدة.
وجاءت تصريحات لافرينتييف عقب الجلسة الـ 19 في صيغة أستانا حول سوريا، حيث قال: "نعتقد أن مشاركة الدول الأخرى في العمل في صيغة أستانا مفيد للغاية بالفعل. ونحن لا نتحدث هنا فقط عن الصين، نحن على استعداد للنظر في ترشيحات الدول الأخرى للمشاركة. كما تعلمون، في المرحلة الأولية، عندما كان الاجتماع الدولي الأول حول سوريا، عندما كان يتم التحضير له هنا في أستانا، كان هناك أمريكيون كمراقبين، كان هناك الاتحاد الأوروبي، عدد من (مندوبي) الدول الأوروبية الذين جلسوا على هذه الطاولة استمعوا باهتمام إلى الجميع، عقدنا مشاورات مفصلة حول إجراءاتنا الإضافية".

"بالطبع، أعتقد أنه إذا عاد الأمريكيون إلى صيغة أستانا، فسيكون ذلك مفيدا جدا أيضا، إذا كانت دولتان مثل الولايات المتحدة والصين حاضرتين كمراقبين في تنسيق أستانا، فستكون هذه خطوة جيدة جدا، إشارة جيدة للمجتمع الدولي ولاتجاه التسوية السورية بشكل عام".

الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، 30 يوليو 2018 - سبوتنيك عربي
ألكسندر لافرينتييف
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا
وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، اليوم الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.
الممثل الخاص للرئيس الروسي إلو سوريا الكسندر لافرينتيف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
لافرينتييف: موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق حول الاستعداد لاتخاذ خطوات تجاه بعضهما بعضا
11:26 GMT
وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: "نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا".

بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
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