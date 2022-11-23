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https://sputnikarabic.ae/20221123/لبنان-يؤكد-سيادة-المغرب-على-كامل-أراضيه-ورفضه-لكل-الكيانات-الانفصالية-1070462492.html
لبنان يؤكد سيادة المغرب على كامل أراضيه ورفضه لكل الكيانات الانفصالية
لبنان يؤكد سيادة المغرب على كامل أراضيه ورفضه لكل الكيانات الانفصالية
أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T10:44+0000
2022-11-23T10:44+0000
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وخلال المباحثات، أشاد وزير الخارجية اللبناني بالعلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المغرب للبنان في قضاياه الأساسية، موضحًا أن المملكة المغربية تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة.وعن أزمة اللاجئين السوريين، أشار الوزير اللبناني إلى ضرورة وجود خارطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودتهم إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل وجودهم على أراضيه مع ما يمر به حالياً من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية.وذكّر في هذا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في ديسمبر/كانون الأول 2018، والمرتكز على "مبدأ تقاسم الأعباء".وبدوره، هنأ بوريطة، بوحبيب على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربًا عن "تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق".وأكد بوريطة دعم المغرب استقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.وأشار بوريطة إلى تطلع المغرب لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة.كما عبّر عن ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها في أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

لبنان يؤكد سيادة المغرب على كامل أراضيه ورفضه لكل الكيانات الانفصالية

10:44 GMT 23.11.2022
© Ministry of Foreign Affairs - Moroccoوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Ministry of Foreign Affairs - Morocco
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أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مدينة فاس المغربية.
وخلال المباحثات، أشاد وزير الخارجية اللبناني بالعلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المغرب للبنان في قضاياه الأساسية، موضحًا أن المملكة المغربية تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة.
وأكد بوحبيب دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول.
وعن أزمة اللاجئين السوريين، أشار الوزير اللبناني إلى ضرورة وجود خارطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودتهم إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل وجودهم على أراضيه مع ما يمر به حالياً من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية.
وذكّر في هذا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في ديسمبر/كانون الأول 2018، والمرتكز على "مبدأ تقاسم الأعباء".
وبدوره، هنأ بوريطة، بوحبيب على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربًا عن "تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق".
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وأكد بوريطة دعم المغرب استقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وأشار بوريطة إلى تطلع المغرب لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة.
كما عبّر عن ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها في أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار.
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