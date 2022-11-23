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https://sputnikarabic.ae/20221123/مالكو-مانشستر-يونايتد-يدرسون-عرض-النادي-للبيع-1070475783.html
مالكو "مانشستر يونايتد" يدرسون عرض النادي للبيع
مالكو "مانشستر يونايتد" يدرسون عرض النادي للبيع
يبحث مالكو نادي مانشستر يونايتد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تؤدي إلى بيع كامل لأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T14:45+0000
2022-11-23T14:45+0000
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وأكد الفريق في بيان، مساء الثلاثاء، أن عائلة غلازر تعمل مع المستشارين الماليين في هذه العملية، والتي قد تؤدي أيضا إلى بيع جزئي للنادي أو استثمارات تشمل إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية.وقال أفرام وجويل غلازر، الرئيسان التنفيذيان والمديران المشاركان لمانشستر يونايتد، في البيان: "في سعينا لمواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية. سنقيّم جميع الخيارات لضمان تقديم أفضل خدمة لجمهورنا".قفزت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 12% في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة اليوم الأربعاء. ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في أغسطس/ آب، أن جلازر ستفكر في بيع حصة في مانشستر يونايتد، وأن الصفقة قد تقدر قيمة النادي بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).من المرجح أن يجذب بيع كل أو جزء من مانشستر يونايتد مجموعة كبيرة من المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة. في مايو/ أيار، بيع نادي تشيلسي الإنجليزي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الملياردير الأمريكي تود بوهلي وشركة الأسهم الخاصة "كليرليك كابيتال" في صفقة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مانشستر-يونايتد-يعلن-فسخ-تعاقده-مع-رونالدو-1070443802.html
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اقتصاد, رياضة, بريطانيا, العالم
اقتصاد, رياضة, بريطانيا, العالم

مالكو "مانشستر يونايتد" يدرسون عرض النادي للبيع

14:45 GMT 23.11.2022
© AP Photo / David J. Phillipمانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / David J. Phillip
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يبحث مالكو نادي مانشستر يونايتد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تؤدي إلى بيع كامل لأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.
وأكد الفريق في بيان، مساء الثلاثاء، أن عائلة غلازر تعمل مع المستشارين الماليين في هذه العملية، والتي قد تؤدي أيضا إلى بيع جزئي للنادي أو استثمارات تشمل إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية.
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أمس, 18:09 GMT
وقال أفرام وجويل غلازر، الرئيسان التنفيذيان والمديران المشاركان لمانشستر يونايتد، في البيان: "في سعينا لمواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية. سنقيّم جميع الخيارات لضمان تقديم أفضل خدمة لجمهورنا".
قفزت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 12% في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة اليوم الأربعاء. ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في أغسطس/ آب، أن جلازر ستفكر في بيع حصة في مانشستر يونايتد، وأن الصفقة قد تقدر قيمة النادي بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).
من المرجح أن يجذب بيع كل أو جزء من مانشستر يونايتد مجموعة كبيرة من المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة. في مايو/ أيار، بيع نادي تشيلسي الإنجليزي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الملياردير الأمريكي تود بوهلي وشركة الأسهم الخاصة "كليرليك كابيتال" في صفقة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني.
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