https://sputnikarabic.ae/20221123/ما-هي-أهم-أنواع-العتاد-العسكري-الذي-تشمله-تجارة-السلاح-حول-العالم-1070472491.html

ما هي أهم أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم؟

ما هي أهم أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم؟

تنفق دول العالم ميزانيات ضخمة على تسليح جيوشها واقتناء أنواع متطورة من العتاد العسكري كل عام، ويقدّر حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2021، بنحو 2.1 تريليون... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T13:31+0000

2022-11-23T13:31+0000

2022-11-23T13:31+0000

رصد عسكري

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ويتم تقدير حجم تجارة السلاح في العالم، وفقا لمصادر المعلومات المفتوحة، التي توفرها الدول عن جيوشها واتفاقيات الأسلحة التي يتم الإعلان عنها، حسبما يقول تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.وتشير إحصاءات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن الطائرات الحربية تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات الأخيرة.لكن ظهور الطائرات المسيّرة "الدرونز" والتوسع في استخدامها في الحروب الحديثة، حوّلها إلى منافس جديد للطائرات الحربية فيما يتعلق بحجم التجارة الخاصة بها التي تقدر بـ 15 مليار دولار في 2022، بحسب الموقع.ما هي أبرز أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم؟ولفت تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بتجارة السلاح حول العالم، لا تشمل الأسلحة الخفيفة وخدمات الصيانة ووحدات المدفعية والقذائف التي يقل قطرها الخارجي عن 100 ملم.

https://sputnikarabic.ae/20220922/3-دول-عربية-تنفق-80-مليار-دولار-على-جيوشها-في-2022-1068081629.html

https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-الطائرتين-معلومات-عن-سو---30-وياك---130-الروسيتين-1070438182.html

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