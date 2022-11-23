https://sputnikarabic.ae/20221123/محلل-قطري-اتفاق-الغاز-مع-الصين-يعكس-بحث-الدوحة-عن-حلفاء-موثوقين-بعد-طعنات-الغرب-1070481040.html

محلل قطري: اتفاق الغاز مع الصين يعكس بحث الدوحة عن حلفاء موثوقين بعد "طعنات الغرب"

محلل قطري: اتفاق الغاز مع الصين يعكس بحث الدوحة عن حلفاء موثوقين بعد "طعنات الغرب"

قال المحلل السياسي القطري عبد الله الوذين، اليوم الأربعاء، إن إبرام الدوحة وبكين لأطول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال في العالم، لا ينم عن أي محاولة للضغط... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T16:41+0000

2022-11-23T16:41+0000

2022-11-23T16:41+0000

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أعلنت شركة "قطر للطاقة"، يوم الاثنين، عن اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي إلى الصين لمدة 27 عاما، واصفة إياه بـ"الأطول" على الإطلاق، حيث عززت العلاقات مع آسيا في وقت تسعى فيه أوروبا للبحث عن مصادر بديلة.وترسل شركة الطاقة الحكومية بموجب الاتفاق، أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروعها الجديد في حقل الشمال الشرقي، إلى شركة البترول والكيماويات الصينية "سينوبك".في مكالمة مع "سبوتنيك"، أوضح الوذين أن العقد الموقع بين البلدين، لا يشكل محاولة "ضغط سياسي"، لكن كان نتاج أحداث ومواقف سياسية قد تؤثر لاحقا في العقود التي يمكن لقطر توقيعها مع بعض الدول.وأضاف أن قطر لديها خبرة في اتفاقات توريد الغاز – والطاقة عموما - طويلة الأمد، خاصة مع دول آسيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وتعرف تحديدا مع من وكيف توقع العقود طويلة الأجل.وأشار إلى أن حلفاء الدوحة في الغرب، وعلى وجه التحديد، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، كانوا يغضون الطرف عن مواقف كثيرة في الإعلام – وبعضه حكومي – للنيل من قطر في وقت حساس وحرج قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم.واعتبر أن سياسة الإعلام الغربي تلك كانت نوعا من "الابتزاز غير المقبول"، الذي ضاق المسؤولون القطريون به ذرعا، ودفعهم للقول إنه على هذه الدول "الانشغال بمشاكلها الكثيرة التي تفوق السعي وراء حقوق المثليين أو الادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق العمال".واجهت قطر انتقادات واسعة بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين، والتي تزايدت بشدة قبيل انطلاق الحدث العالمي يوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية تجاه الدولة "العربية المسلمة".رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الشهر طلب بعض المنتخبات الأوروبية ارتداء قمصان تدريبية تحمل شعار"حقوق الإنسان للجميع" في قطر، معتبرا أنها رسالة سياسية، كما رفض ارتداء قادة الفرق لشارة تحمل شعارا مؤيدا للمثلية الجنسية.وهاجم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يوم السبت، المنتقدين لسجل قطر في مجال حقوق ‏الإنسان، متهما النقاد الغربيين بالنفاق. وأكد إنفانتينو أن "الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا".وبالعودة إلى الاتفاق القطري- الصيني، قال الوذين إن قطر أصبحت تعلم الآن أين توجه عقودها طويلة الأمد بحكم خبرتها لأكثر من 25 عاما في حقول الغاز، وتعرف أيضا من يمكنه استخدام هذه العقود في ضغوط سياسية أو لتمرير أجندات غير مقبولة.وأكمل المحلل: "نعلم أن الطاقة لا يجب أن تتدخل في السياسة إطلاقا، وكان هنالك موقفا بارزا، عندما حاصرت الدول الثلاث قطر، ولم تمنع قطر تدفق الطاقة وحرصت على استمرارها دون تأثر بالحصار، خاصة إلى الإمارات، والتي كانت إحدى دول الحصار".وختم بأن توقيع مثل هذه العقود طويلة الأمد، كان استنتاجا قطريا لمن هم الحلفاء في الطاقة الذين لا يخلطون بين السياسة والأجندات المشبوهة وبين الطاقة، التي في الغالب عندما تتأثر إمداداتها، ينعكس ذلك على الشعوب والفقراء.من جهته قال سعد شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية، الاثنين، إن الصفقة "تمثل أطول اتفاقية لتوريد الغاز في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال".وأضاف أن الاتفاقية ستدعم العلاقات الثنائية "الممتازة" بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتساعد في تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة.فيما قال رئيس شركة "سينوبك" ما يونغ شنغ، الذي شارك في حفل توقيع افتراضي من بكين، إن الاتفاقية كانت "علامة فارقة" لأن "قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم".

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