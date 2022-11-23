https://sputnikarabic.ae/20221123/مشجع-من-صربيا-ينبهر-بالنشيد-الوطني-المغربي-فيديو-1070486456.html
مشجع من صربيا ينبهر بالنشيد الوطني المغربي... فيديو
مشجع من صربيا ينبهر بالنشيد الوطني المغربي... فيديو
أعرب مشجع كرة قدم من صربيا عن انبهاره وإعجابه الشديد بالنشيد الوطني المغربي، خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي ضمن منافسات الدور الأول... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T20:12+0000
2022-11-23T20:12+0000
2022-11-23T20:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
نادي الفيديو
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حماس مشجع من صربيا يقف وسط مشجعي المنتخب المغربي ويشاركهم الحماس.يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تعادل دون أهداف، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الكرواتي في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم 2022، في مباراة متكافئة بين الطرفين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, نادي الفيديو
بطولة كأس العالم 2022, نادي الفيديو
مشجع من صربيا ينبهر بالنشيد الوطني المغربي... فيديو
20:12 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أعرب مشجع كرة قدم من صربيا عن انبهاره وإعجابه الشديد بالنشيد الوطني المغربي، خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي ضمن منافسات الدور الأول لمونديال قطر.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حماس مشجع من صربيا يقف وسط مشجعي المنتخب المغربي ويشاركهم الحماس.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تعادل دون أهداف، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الكرواتي في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم 2022، في مباراة متكافئة بين الطرفين.