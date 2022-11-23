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https://sputnikarabic.ae/20221123/مشجع-من-صربيا-ينبهر-بالنشيد-الوطني-المغربي-فيديو-1070486456.html
مشجع من صربيا ينبهر بالنشيد الوطني المغربي... فيديو
مشجع من صربيا ينبهر بالنشيد الوطني المغربي... فيديو
أعرب مشجع كرة قدم من صربيا عن انبهاره وإعجابه الشديد بالنشيد الوطني المغربي، خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي ضمن منافسات الدور الأول... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حماس مشجع من صربيا يقف وسط مشجعي المنتخب المغربي ويشاركهم الحماس.يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تعادل دون أهداف، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الكرواتي في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم 2022، في مباراة متكافئة بين الطرفين.
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بطولة كأس العالم 2022, نادي الفيديو
بطولة كأس العالم 2022, نادي الفيديو

مشجع من صربيا ينبهر بالنشيد الوطني المغربي... فيديو

20:12 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022
مشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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أعرب مشجع كرة قدم من صربيا عن انبهاره وإعجابه الشديد بالنشيد الوطني المغربي، خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي ضمن منافسات الدور الأول لمونديال قطر.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حماس مشجع من صربيا يقف وسط مشجعي المنتخب المغربي ويشاركهم الحماس.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تعادل دون أهداف، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الكرواتي في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم 2022، في مباراة متكافئة بين الطرفين.
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