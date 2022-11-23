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https://sputnikarabic.ae/20221123/مصرع-37-شخصا--بتصادم-ثلاث-حافلات-شمال-شرقي-نيجيريا-1070486242.html
مصرع 37 شخصا بتصادم ثلاث حافلات شمال شرقي نيجيريا
مصرع 37 شخصا بتصادم ثلاث حافلات شمال شرقي نيجيريا
لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم عندما اصطدمت ثلاث حافلات ركاب خارج مدينة مايدوغورى شمال شرقي نيجيريا وفقا لما ذكرته وكالة سلامة الطرق في البلاد. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T19:59+0000
2022-11-23T20:00+0000
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وقال أوتن بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو، إن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلتان بشكل مباشر واشتعلت فيهما النيران، قبل أن تصطدم حافلة ثالثة بهما.وقع الاصطدام بالقرب من قرية جاكانا، على بعد حوالي 35 كم خارج مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.وقال بويي إن التصادم وقع عندما انفجر إطار إحدى الحافلات واصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، وألقى باللوم في الحادث على "السرعة الزائدة".تعد حوادث السير أمرا شائعا على الطرق التي تفتقر إلى الصيانة في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا كثافة سكانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السرعة وتجاهل قواعد المرور.وأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤول في مجال سلامة الطرق أن 17 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أربعة عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا.وذكرت تقارير إعلامية أن الضحايا كانوا مسافرين من ولاية غومبي الشمالية الشرقية.ويوم السبت، غرق تسعة أشخاص عندما سقطت سيارتهم التي كانت تحمل حمولة زائدة في سد بعد انفجار إطارها خارج مدينة كانو الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/مصرع-11-شخصا-وإصابة-8-إثر-حادث-سير-في-نيجيريا-1069083392.html
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مصرع 37 شخصا بتصادم ثلاث حافلات شمال شرقي نيجيريا

19:59 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 20:00 GMT 23.11.2022)
© AP Photo / Gbenga Olamikanنيجيريا
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Gbenga Olamikan
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لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم عندما اصطدمت ثلاث حافلات ركاب خارج مدينة مايدوغورى شمال شرقي نيجيريا وفقا لما ذكرته وكالة سلامة الطرق في البلاد.
وقال أوتن بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو، إن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلتان بشكل مباشر واشتعلت فيهما النيران، قبل أن تصطدم حافلة ثالثة بهما.

وأضاف بويي "حتى الآن تأكد مقتل 37 شخصا واحترق معظمهم لدرجة يصعب التعرف عليهم"، وفق صحيفة "ديلي صن".

وقع الاصطدام بالقرب من قرية جاكانا، على بعد حوالي 35 كم خارج مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
وقال بويي إن التصادم وقع عندما انفجر إطار إحدى الحافلات واصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، وألقى باللوم في الحادث على "السرعة الزائدة".
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تعد حوادث السير أمرا شائعا على الطرق التي تفتقر إلى الصيانة في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا كثافة سكانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السرعة وتجاهل قواعد المرور.
وأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤول في مجال سلامة الطرق أن 17 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أربعة عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الضحايا كانوا مسافرين من ولاية غومبي الشمالية الشرقية.
ويوم السبت، غرق تسعة أشخاص عندما سقطت سيارتهم التي كانت تحمل حمولة زائدة في سد بعد انفجار إطارها خارج مدينة كانو الشمالية.
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