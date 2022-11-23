مصنع سيارات "موسكفيتش" الروسي يستأنف الإنتاج ويكشف عن إصدارات حديثة
12:43 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
استأنف مصنع السيارات الروسي "موسكفيتش" العملية الإنتاجية بإطلاق سيارة جديدة، اليوم الأربعاء، من فئة "موسكفيتش 3" وبطراز حديث وعصري.
وكشف مصنع "موسكفيتش" الروسي عن السيارة الجديدة التي بدت من فئة سيارات (كورس أوفر) مع بعض التفاصيل المميزة في تصميم الهيكل.
وتبدو السيارة الجديدة بواجهة فريدة، حيث سحبت أجهزة الإنارة الأمامية بشكل انسيابي لتتلاءم مع حجم وشكل فتحات التهوية وتقدم مظهرا فريدا للسيارة من الأمام.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
وتظهر السيارة تفاصيل فريدة من حيث عملية إتقان التصنيع، خصوصا فيما يتعلق بالمسافات الفاصلة بين الأبواب أو غطاء السيارة الأمامي، حيث بدت الفواصل صغيرة جدا ودقيقة.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
وبدروها، قالت وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، في بيان، إن مبيعات سيارة الجديدة "موسكفيتش 3"، التي بدأ إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع "موسكفيتش"، ستبدأ في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورنائب عمدة موسكو في حكومة موسكو، رئيس دائرة النقل في موسكو وتطوير البنية التحتية للطرق مكسيم ليكسوتوف وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين (من اليسار إلى اليمين) في مصنع موسكو للسيارات، حيث بدأ تجميع السيارات.
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نائب عمدة موسكو في حكومة موسكو، رئيس دائرة النقل في موسكو وتطوير البنية التحتية للطرق مكسيم ليكسوتوف وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين (من اليسار إلى اليمين) في مصنع موسكو للسيارات، حيث بدأ تجميع السيارات.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية - وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف (من اليمين إلى اليسار من الوسط) في مصنع موسكو للسيارات، حيث بدأ تجميع السيارات.
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عمدة موسكو سيرغي سوبيانين ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية - وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف (من اليمين إلى اليسار من الوسط) في مصنع موسكو للسيارات، حيث بدأ تجميع السيارات.
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
4/7
نائب عمدة موسكو في حكومة موسكو، رئيس دائرة النقل في موسكو وتطوير البنية التحتية للطرق مكسيم ليكسوتوف وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين (من اليسار إلى اليمين) في مصنع موسكو للسيارات، حيث بدأ تجميع السيارات.
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
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عمدة موسكو سيرغي سوبيانين ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية - وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف (من اليمين إلى اليسار من الوسط) في مصنع موسكو للسيارات، حيث بدأ تجميع السيارات.
السيارة من طراز "كروس أوفر"، مزودة بمحرك بنزين توربو (1.5 لتر، 150 حصانا، 210 نيوتن متر) مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي أو ناقل حركة يدوي بست سرعات.