https://sputnikarabic.ae/20221123/مصنع-سيارات-موسكفيتش-الروسي-يستأنف-الإنتاج-ويكشف-عن-إصدارات-حديثة-1070470375.html

مصنع سيارات "موسكفيتش" الروسي يستأنف الإنتاج ويكشف عن إصدارات حديثة

مصنع سيارات "موسكفيتش" الروسي يستأنف الإنتاج ويكشف عن إصدارات حديثة

استأنف مصنع السيارات الروسي "موسكفيتش" العملية الإنتاجية بإطلاق سيارة جديدة، اليوم الأربعاء، من فئة "موسكفيتش 3" وبطراز حديث وعصري. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

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وكشف مصنع "موسكفيتش" الروسي عن السيارة الجديدة التي بدت من فئة سيارات (كورس أوفر) مع بعض التفاصيل المميزة في تصميم الهيكل.وتبدو السيارة الجديدة بواجهة فريدة، حيث سحبت أجهزة الإنارة الأمامية بشكل انسيابي لتتلاءم مع حجم وشكل فتحات التهوية وتقدم مظهرا فريدا للسيارة من الأمام.وتظهر السيارة تفاصيل فريدة من حيث عملية إتقان التصنيع، خصوصا فيما يتعلق بالمسافات الفاصلة بين الأبواب أو غطاء السيارة الأمامي، حيث بدت الفواصل صغيرة جدا ودقيقة.وبدروها، قالت وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، في بيان، إن مبيعات سيارة الجديدة "موسكفيتش 3"، التي بدأ إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع "موسكفيتش"، ستبدأ في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول.السيارة من طراز "كروس أوفر"، مزودة بمحرك بنزين توربو (1.5 لتر، 150 حصانا، 210 نيوتن متر) مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي أو ناقل حركة يدوي بست سرعات.

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