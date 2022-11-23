https://sputnikarabic.ae/20221123/مقتل-إسرائيلي-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-جراء-انفجار-محطة-حافلات-بالقدس-1070452782.html
مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار قرب محطة حافلات في القدس
مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار قرب محطة حافلات في القدس
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات في مدينة القدس الغربية. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T06:56+0000
2022-11-23T06:56+0000
2022-11-23T07:28+0000
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وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 18 شخصا بدرجات متفاوتة في الانفجارين اللذين وقعا قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب مدينة القدس.وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".وأغلقت السلطات الإسرائيلية، عقب الانفجارين شوارع رئيسية بمدينة القدس، وكذلك أغلقت طرق تؤدي إلى المدينة.من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيتي غانتس يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية بعد انفجاري القدس".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار قرب محطة حافلات في القدس
06:56 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات في مدينة القدس الغربية.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 18 شخصا بدرجات متفاوتة في الانفجارين اللذين وقعا قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب مدينة القدس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".
وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".
وأغلقت السلطات الإسرائيلية، عقب الانفجارين شوارع رئيسية بمدينة القدس، وكذلك أغلقت طرق تؤدي إلى المدينة.
من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيتي غانتس يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية بعد انفجاري القدس".