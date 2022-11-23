https://sputnikarabic.ae/20221123/مقتل-5-أشخاص-بإطلاق-نار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-1070460766.html

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 5 أشخاص، وإصابة سادس، بإطلاق نار داخل مسجد في العاصمة كابول. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T10:18+0000

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العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة في كابول، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه "قتل خمسة أشخاص، وأصيب شخص آخر، عندما فتح رجل النار داخل مسجد في منطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول اليوم".ويشن تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات متكررة في عدة أنحاء في أفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.وكانت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي]، أعلنت، منذ أيام، مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة في العاصمة كابول.وذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر، أن "القوات الخاصة لطالبان قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بعملية في منطقة خيرخانة في كابول".وبحسب مجاهد، فإن عناصر تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول.وأضاف مجاهد أنه تمت مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية ومواد متفجرة أخرى بفضل هذه العملية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.

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